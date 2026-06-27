Millie und David Harbour spielen erneut Vater-Tochter-Duo

Die Fans der Erfolgsserie Stranger Things dürfen sich freuen: Millie Bobby Brown (22) und David Harbour (51) sind wieder als Vater-Tochter-Duo zu sehen. Netflix hat eine neue Spionage-Thrillerserie angekündigt, in der die beiden Schauspieler die Hauptrollen übernehmen. Das Projekt basiert lose auf dem Debütroman "A Spy In The Blood" von Paul Warner und wird von "Adolescence"-Co-Schöpfer Jack Thorne geschrieben. Millie spielte zuletzt in "Stranger Things" Davids Adoptivtochter – in der neuen Serie schlüpfen die beiden nun in eine ähnliche Konstellation.

In der noch unbetitelten Serie verkörpert David einen in Ungnade gefallenen FBI-Agenten namens Matt Wolfe, der nach dem Verschwinden seiner entfremdeten Tochter Rebecca – gespielt von Millie – in das Berufsfeld zurückgezogen wird. Rebecca ist selbst FBI-Agentin und auf einer Mission spurlos verschwunden. Dass David maßgeblich an der Entstehung des Projekts beteiligt war, verriet Millie im Podcast "Happy Sad Confused": "Das David-Harbour-Projekt kommt früher als erwartet, und es ist Davids Idee – Respekt an ihn." Auch David selbst gab gegenüber dem Magazin Variety einen Hinweis auf die Zusammenarbeit: "Man wird mehr von mir und Millie sehen. Zehn Jahre waren nicht genug. Da ist ein besonderes Band. Ich liebe sie, sie liebt mich."

Hinter den Kulissen hatten die beiden während der Dreharbeiten zu "Stranger Things" zeitweise mit Spannungen zu kämpfen. In den vergangenen Monaten zeigten sie sich jedoch wieder eng verbunden: Sie liefen gemeinsam über den roten Teppich der Premiere von "Stranger Things" und David war bei Millies 22. Geburtstag dabei. Für Millie ist die Zusammenarbeit mit Jack ebenfalls eine Wiedervereinigung – der Autor schrieb bereits die Drehbücher für die Netflix-Filmreihe Enola Holmes, an der Millie auch als Produzentin beteiligt ist. Der dritte Teil der Reihe soll am 1. Juli erscheinen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Millie Bobby Brown und David Harbour bei der Weltpremiere von "Stranger Things" Staffel 5

Anzeige Anzeige

Netflix David Harbour in "Stranger Things"

Anzeige Anzeige

Alex Bailey / Netflix © 2022 Millie Bobby Brown, "Enola Holmes 2"