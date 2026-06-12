David Harbour spricht Klartext über Millie-Bobby-Brown-Drama

Lange hat David Harbour (51) geschwiegen – jetzt hat der Schauspieler offen über den angeblichen Streit mit seiner Stranger Things-Kollegin Millie Bobby Brown (22) gesprochen. In einem Interview mit dem Magazin Variety äußerte er sich zu Berichten der Daily Mail aus dem vergangenen Jahr, wonach Millie vor den Dreharbeiten zur fünften Staffel der Netflix-Serie eine formelle Beschwerde wegen Mobbing und Belästigung gegen ihn eingereicht haben soll. David und Millie spielten in der Serie das Vater-Tochter-Gespann Jim Hopper und Eleven.

Die Schlagzeilen seien "auf merkwürdige Weise" entstanden und eine "seltsame Sache" gewesen, sagte David. Er verglich die Situation mit ganz gewöhnlichen Konflikten in einer Familie: "Es war einfach nur ein kleiner Streit, den wir beilegen konnten. Nachdem wir alle aus dem Weg geräumt und miteinander gesprochen hatten, war alles wieder gut." Das Problem bei einem "Milliarden-Dollar-Set" sei, dass "hunderte von Menschen eingreifen wollen", sobald es zu Unstimmigkeiten komme. Zwischen den beiden sei heute aber wieder alles in Ordnung: "Wir verehren einander und haben das immer getan." Er deutete außerdem an, dass er mit Millie bereits an neuen gemeinsamen Projekten arbeite – und schwärmte: "Zehn Jahre waren nicht genug. Wir haben eine besondere Bindung. Ich liebe sie. Sie liebt mich."

Bereits im Vorfeld der Premiere der fünften Staffel hatte Millie gegenüber dem Branchenblatt Deadline betont, dass sie sich am Set stets sicher gefühlt habe. "Natürlich habe ich mich sicher gefühlt. Wir haben zehn Jahre zusammengearbeitet", sagte sie. Gegenüber The Hollywood Reporter fügte sie hinzu, dass sie und David ihre "Freundschaft mehr als alles andere schätzen". Auch auf dem roten Teppich der Premiere waren die beiden bereits gemeinsam aufgetreten – und wurden dabei lachend fotografiert.

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Getty Images Millie Bobby Brown und David Harbour bei der Weltpremiere von "Stranger Things" Staffel 5

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Getty Images David Harbour und Millie Bobby Brown bei der "Stranger Things"-Premiere in Santa Monica

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Getty Images "Stranger Things"-Stars David Harbour und Millie Bobby Brown