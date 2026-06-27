Nina Dobrev und Paul Wesley feiern gemeinsam Serien-Comeback

Nina Dobrev (37) und Paul Wesley (43) stehen wieder gemeinsam vor der Kamera und sorgen damit für echte Nostalgie bei Serienfans. Die beiden Schauspieler, die in den 2010er-Jahren mit Vampire Diaries berühmt wurden, übernehmen die Hauptrollen in der neuen Hulu-Serie "You Deserve To Know". Das Projekt befindet sich derzeit in Entwicklung und basiert auf dem gleichnamigen Roman von Aggie Blum Thompson aus dem Jahr 2025. Wie Deadline berichtet, spielen Nina und Paul darin die Nachbarn Gwen und Scott, die nach einem Mord auf gegnerischen Seiten einer Ermittlung landen. Damit ist "You Deserve To Know" durch das Wiedersehen der beiden nicht nur prominent besetzt, sondern auch voller Spannung angelegt.

Im Mittelpunkt der Serie stehen drei Vorstadtpaare, die eng befreundet sind und als Nachbarn Tür an Tür leben. Als einer der Ehemänner ermordet wird, kommen nach und nach dunkle Geheimnisse ans Licht, die das Verhältnis der Freunde schwer belasten. Für Nina und Paul verspricht die Geschichte reichlich Konfliktstoff, weil ihre Figuren mitten in diese gefährliche Entwicklung geraten und auf Kollisionskurs zusteuern. Geschrieben wird die Adaption von Brian Tanen, der bereits "Grand Hotel" entwickelt hat. Produziert wird "You Deserve To Know" von Alex Coopers (31) Firma Unwell und Kapital Entertainment. Hinter dem Projekt stehen außerdem die Studios Kapital und 20th Television.

Nina und Paul spielten in "Vampire Diaries" Elena und Stefan und wurden eines der bekanntesten TV-Paare ihrer Zeit, bevor sich die Geschichte rund um Elena, Stefan und Damon zu einem der prägenden Liebesdreiecke des Jahrzehnts entwickelte. Paul war über alle acht Staffeln hinweg Teil der Serie, während Nina zwischenzeitlich ausstieg und für das Finale zurückkehrte. Auch abseits dieses Wiedersehens bleiben beide gefragt: Nina, die kürzlich mit einem attraktiven Model in New York gesichtet wurde, ist demnächst im Thriller "The Get Out" mit Russell Crowe (62), Aaron Paul (46) und Teresa Palmer (40) zu sehen, während Paul zuletzt für "Star Trek: Strange New Worlds" und die kommende Staffel von "The Buccaneers" vor der Kamera stand. Mit "You Deserve To Know" schlagen die beiden nun gemeinsam ein neues Kapitel auf dem Serienmarkt auf – sehr zur Freude ihrer Fans.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Nina Dobrev und Paul Wesley

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Getty Images Nina Dobrev und Paul Wesley bei der Comic-Con International 2014 in San Diego

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ActionPress Paul Wesley, Nina Dobrev und Ian Somerhalder in ihren Rollen bei "The Vampire Diaries"