ESC 2027: Nina Dobrev als mögliche Moderatorin in Bulgarien?

Seit Dara (27) im Frühjahr 2026 mit ihrem Song "Bangaranga" beim Eurovision Song Contest in Wien für die Sensation sorgte und Bulgarien damit seinen allerersten ESC-Sieg einfuhr, laufen die Vorbereitungen auf das nächste große Musikspektakel auf Hochtouren. Doch während noch unklar ist, ob der ESC 2027 in der bulgarischen Hauptstadt Sofia oder in der Küstenstadt Burgas stattfinden wird, sorgt bereits ein handfestes Hollywood-Gerücht für Furore: Schauspielerin Nina Dobrev (37) soll angeblich als Moderatorin durch den Abend führen. Angeheizt wurde die Spekulation dadurch, dass die Schauspielerin derzeit in Bulgarien ist und sich dort mit einem Posting in ihrer Instagram-Story zu erkennen gab.

Was das Gerücht laut oe24 besonders befeuert: Nina wäre für die Aufgabe gleich in mehrfacher Hinsicht wie geschaffen. Die in Sofia geborene Schauspielerin spricht fließend Bulgarisch, Englisch und Französisch – eine sprachliche Kombination, die auf einer internationalen Bühne wie dem ESC kaum besser passen könnte. Neben ihr wird auch die ehemalige ESC-Teilnehmerin Poli Genova als mögliche Moderatorin gehandelt. Wer sich am Ende durchsetzen wird, soll in den kommenden Wochen entschieden werden.

Nina Dobrev wurde einem weltweiten Publikum durch ihre Rolle in der Erfolgsserie "The Vampire Diaries" bekannt, in der sie mehrere Jahre lang zu sehen war. Die Schauspielerin wurde am 9. Januar 1989 in Sofia geboren und wuchs in Kanada auf. Diese kanadisch-bulgarischen Wurzeln passen übrigens auch zum ESC 2027 ganz gut: Kanada nimmt erstmals am Wettbewerb teil und setzt damit – nach dem Vorbild Australiens – ein weiteres Zeichen dafür, dass der Contest längst über Europas Grenzen hinausgewachsen ist.

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Getty Images Nina Dobrev beim Tribeca Festival zur Premiere von "General Admission" Shorts: Love Fictionally in den Spring Studios, New York

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Getty Images Dara nach ihrem Eurovision-Sieg mit "Bangaranga", Mai 2026

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Getty Images Nina Dobrev bei den Film Independent Spirit Awards 2026 im Hollywood Palladium, Los Angeles