"Vampire Diaries"-Star Paul Wesley hat heimlich geheiratet

Paul Wesley (43) und Natalie Kuckenburg (26) haben den nächsten großen Schritt gewagt: Der Vampire Diaries-Star und das Model haben am Wochenende offenbar heimlich geheiratet und die Neuigkeit anschließend selbst bei Instagram geteilt. Auf den veröffentlichten Bildern zeigen sich die beiden in ihren Hochzeitslooks, während sie ihren besonderen Tag ganz intim gefeiert zu haben scheinen. Mit dabei war auch Hund Greg, der auf den Fotos ebenfalls eine Rolle spielt. Natalie schrieb zu den Aufnahmen: "Mr. and Mrs. und der beste Junge, Greg".

Die Hochzeit wirkte sehr privat und persönlich. Paul trug für den Anlass einen eleganten Anzug, Natalie entschied sich für das Kleid "Lilou" von Galia Lahav. Auch in den Kommentaren sammelte das Paar schnell Glückwünsche. Unter den Gratulanten war etwa Pauls ehemalige "Vampire Diaries"-Kollegin Nina Dobrev (37). Sie schrieb: "Herzlichen Glückwunsch!!!!" und ergänzte mehrere feiernde Emojis. Weitere Details zur Zeremonie teilten die Frischvermählten zunächst nicht.

Paul Wesley und Natalie Kuckenburg werden seit 2022 als Paar miteinander in Verbindung gebracht. Im vergangenen Juli hatten sie ihre Verlobung öffentlich gemacht, als Natalie auf Instagram ein Foto mit ihrem Ring teilte. Nun folgte also die Hochzeit. Für Paul ist es nicht die erste Ehe: Der Schauspieler war bereits mit Ines de Ramon verheiratet, bevor die Beziehung 2022 endete.

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Getty Images Paul Wesley und Natalie Kuckenburg bei der Planet Omega Exhibition Eröffnungsfeier

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Instagram / nataliekuckenburg Natalie Kuckenburg und Paul Wesley im Juli 2025

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Getty Images Paul Wesley und Natalie Kuckenburg bei den US Open 2023