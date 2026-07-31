Frisch verheiratet: Paul Wesley zeigt sein Liebesloft

Paul Wesley (44) und seine frisch angetraute Ehefrau Natalie Kuckenburg (26) gewähren einen Blick in ihr gemeinsames Zuhause in Downtown Manhattan. Das Loft im Herzen von New York City ist das erste gemeinsame Heim des Schauspielers und des Models nach ihrer standesamtlichen Trauung Anfang Juli. Architectural Digest begleitete das Paar durch die zwei Etagen ihres renovierten Lofts – und die Einblicke zeigen: Hier haben beide ganz klar ihre Handschrift hinterlassen.

Bei der Gestaltung setzten Paul und Natalie auf professionelle Unterstützung: Architekt Jack Wettling übernahm die umfangreiche Kernsanierung, anschließend kümmerte sich Designer Alan Eckstein um die Inneneinrichtung. Das Ergebnis ist eine Mischung aus Vintage-Stücken, warmem Holz, weißem Sichtmauerwerk und brasilianischen Details. Während Paul schon immer ein Faible für Dinge mit Geschichte hatte – er sagte gegenüber Architectural Digest: "Ich habe immer Dinge geschätzt, die gereift sind und eine Geschichte haben" – ließ sich Natalie von ihrer Herkunft inspirieren. "Ich komme nicht aus einem Design-Hintergrund, aber ich bin halb Deutsch, halb Brasilianisch. Paul und ich haben eine Reise nach Brasilien gemacht und viele Details von dort in die Wohnung mitgebracht – die Textur des weißen Backsteins mit dem Holz kombiniert und kleine Stücke, die ihr Leben einhauchen", erzählte sie dem Magazin. Ihr persönlicher Lieblingsort in der Wohnung ist das Sofa, auf dem sie es sich gerne mit dem gemeinsamen Hund Greggy gemütlich macht – der Vierbeiner war übrigens sogar auf den Hochzeitsfotos zu sehen.

Kennengelernt haben sich Paul und Natalie auf ganz klassische Art und Weise. Der Schauspieler erzählte in der Sendung "Live with Kelly and Mark", wie er die damals Unbekannte in einer Bar im New Yorker East Village angesprochen hatte: "Es war wie das Klassische – hübsches Mädchen an der Bar. Es gab einen kleinen Blickkontakt, und ich dachte mir: Okay, ich gehe da jetzt hin." Hilfreich war dabei ein gemeinsamer Bekannter, wie Paul hinzufügte. Erstmals öffentlich in Erscheinung traten die beiden im November 2022, als sie gemeinsam in Italien gesichtet wurden. Vergangenen Sommer gab das Paar dann seine Verlobung bekannt.

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Getty Images Paul Wesley, Schauspieler

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Getty Images Paul Wesley und Natalie Kuckenburg bei der Planet Omega Exhibition Eröffnungsfeier

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Instagram / nataliekuckenburg Natalie Kuckenburg und Paul Wesley im Juli 2025