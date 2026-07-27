Paul Wesley plaudert über seine Blitzhochzeit mit Natalie

Paul Wesley (44) gibt jetzt intime Einblicke in seine Blitzhochzeit mit Natalie Kuckenburg (26): Bei der Comic-Con in San Diego plaudert der Vampire Diaries-Star über den besonderen Tag, an dem er und das Model sich ganz spontan das Jawort gaben. Gegenüber Entertainment Tonight erzählt der Schauspieler, dass die beiden eigentlich eine große Feier mit vielen Gästen geplant hatten. Am Ende landete das Paar aber ganz unerwartet im Standesamt von Santa Barbara – nur sie, ihr Hund und ein Fotograf, den sie erst kurz vor der Trauung organisiert haben. Die Hochzeit fand damit deutlich kleiner und überraschender statt, als es zunächst geplant war.

Im Gespräch schildert Paul, wie aus den großen Plänen plötzlich ein ganz intimer Moment wurde. "Ich habe gerade geheiratet, ja, wir sind durchgebrannt", erzählt er Entertainment Tonight und erklärt, dass sie irgendwann beschlossen hätten, sich einfach erst einmal legal trauen zu lassen. Weil das historische Gerichtsgebäude in Santa Barbara so beliebt ist, waren alle Termine eigentlich für drei Monate ausgebucht. Das Paar hoffte auf eine Absage – und tatsächlich wurde am Vorabend kurzfristig ein Slot frei. Natalie nutzte die spontane Chance und fand noch am selben Tag ein Kleid. Innerhalb weniger Stunden kümmerten sich die beiden außerdem um einen Fotografen und alle Details für ihre Mini-Zeremonie. "Weil alles so spontan war, war es noch besonderer", schwärmt der Schauspieler über die intime Trauung, zu der außer ihrem Hund niemand eingeladen war.

Die süßen Neuigkeiten machte das frisch vermählte Paar kurz darauf auf Instagram öffentlich. Auf den Bildern zeigten sich Paul und Natalie in ihren Hochzeitslooks, dazu natürlich auch Hund Greg. Natalie schrieb dazu: "Mr. and Mrs. und der beste Junge, Greg". Unter dem Post sammelten sich schnell Glückwünsche, auch von Pauls ehemaliger "Vampire Diaries"-Kollegin Nina Dobrev (37). Sie kommentierte: "Herzlichen Glückwunsch!" Für Paul ist es nicht die erste Ehe: Er war zuvor mit Ines de Ramon verheiratet, die Beziehung endete 2022.

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Getty Images Paul Wesley und Natalie Kuckenburg bei der Planet Omega Exhibition Eröffnungsfeier

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Instagram / nataliekuckenburg Model Natalie Kuckenburg und Schauspieler Paul Wesley

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Imago Bei der Entertainment Weekly & Syfy Party: Paul Wesley mit Nina Dobrev während der Comic-Con 2010 in San Diego