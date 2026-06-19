Nina Dobrev mit attraktivem Model in New York gesichtet

Nina Dobrev (37) sorgt gerade für Aufsehen in den sozialen Medien! Die Schauspielerin wurde diese Woche bei einem Spaziergang durch New York City mit dem Model Dougie Joseph gesichtet. Ein Fan hielt den Moment auf einem Foto fest und schickte es an das Gossip-Portal DeuxMoi. Dort schwärmte die Person von dem unbekannten Begleiter: "Respektvoll gesagt, der heißeste Mann, den ich je gesehen habe… perfektes Match." DeuxMoi identifizierte den mysteriösen Mann daraufhin als Dougie, dem die Schauspielerin auf Instagram folgt.

In der Online-Community rätseln die Fans seither, was hinter dem gemeinsamen Ausflug steckt. Handelt es sich nur um eine Freundschaft, oder ist da mehr im Spiel? Einige Nutzer verweisen auf einen Instagram-Post von Dougie aus dem April, in dem er "Big week of Bulgarians" schrieb. Obwohl er dazu ein Video von sich beim Bulgaren-Squat im Fitnessstudio postete, brachten viele Fans den Post sofort mit Ninas bulgarischen Wurzeln in Verbindung, wie Just Jared berichtet. Auch Ninas beste Freundin Julianne Hough (37) folgt dem Model auf Instagram. Neben seiner Modelkarriere ist Dougie außerdem Mitgründer von Bondi Skin Co., einer Hautpflegemarke für Männer.

Nina ist seit Herbst 2025 wieder Single. Damals trennte sie sich von ihrem Verlobten Shaun White (39), mit dem sie fünf Jahre zusammen war. Kurz nach der Trennung wurde sie einem sehr bekannten Schauspieler gegenüber in Verbindung gebracht, doch sie wies die Gerüchte mit einem Lachen von sich und bestätigte, dass die beiden lediglich befreundet seien. Nina, die mit bürgerlichem Namen Nikolina Dobreva heißt, wurde in Bulgarien geboren und wuchs in Kanada auf.

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Getty Images Nina Dobrev, 2024

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Instagram / dougiejoseph Model Dougie Joseph 2026

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Instagram / nina Schauspielerin Nina Dobrev und Sportler Shaun White