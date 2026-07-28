Überraschendes Comeback für Nina Dobrev und Paul Wesley

Jahrelang fragten sich Fans der Kultserie Vampire Diaries, ob sich ihre beiden Lieblingsdarsteller hinter den Kulissen wirklich nicht ausstehen konnten. Die Gerüchte über eine Fehde zwischen Paul Wesley (44) und Nina Dobrev (37) hielten sich hartnäckig – und jetzt hat Paul die Sache endlich aufgeklärt. Im Podcast "Call Her Daddy" räumte er offen mit den Spekulationen auf und nahm die Schuld auf sich: "Ich war ein bisschen mürrisch, schlecht gelaunt und eine echte Nervensäge", gestand der Schauspieler. Sein Hang zur Spontanität am Set sei immer wieder mit Ninas Wunsch nach Vorbereitung kollidiert – ein Reibungspunkt, der die Stimmung zwischen den beiden offenbar belastet hatte.

Gegenüber Entertainment Weekly betonte Paul, dass die beiden nach dem Serienende 2017 in Kontakt geblieben sind: "Nina und ich stehen uns sehr nahe und wir sind freundschaftlich verbunden geblieben – enge Freunde, sollte ich wohl sagen." Und noch mehr: Die einstigen Co-Stars planen, schon bald wieder gemeinsam vor der Kamera zu stehen. Für die Verfilmung der Mysterythrillerserie "You Deserve to Know" wollen sie die Zusammenarbeit wiederbeleben. "Wir haben schon immer irgendwie mit dem Gedanken gespielt, dass wir etwas gemeinsam machen sollten", verriet Paul. Mit dem neuen Projekt möchten die beiden laut ihm Fans ansprechen, die "in ihren 20ern und 30ern sind, und die sich etwas Ausgefalleneres und Anspruchsvolleres wünschen".

Paul und Nina lernten sich durch ihre gemeinsame Arbeit an "Vampire Diaries" kennen, wo sie von 2009 bis 2017 zu sehen waren. In der Serie spielten ihre Figuren Elena Gilbert und Stefan Salvatore ein zentrales Liebespaar – eine Chemie, die die Fans begeisterte und die Serie zu einem weltweiten Phänomen machte. Nina verließ die Hauptbesetzung bereits 2015 nach Staffel sechs, kehrte aber zum Serienfinale zurück.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Nina Dobrev und Paul Wesley

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Imago Bei der Entertainment Weekly & Syfy Party: Paul Wesley mit Nina Dobrev während der Comic-Con 2010 in San Diego

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ActionPress Nina Dobrev und Paul Wesley als Elena und Stefan in "The Vampire Diaries"