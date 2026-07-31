Brittany Snow hatte ihren ersten Kuss mit Paul Wesley

Was lange verborgen blieb, ist jetzt bekannt: Schauspieler Paul Wesley (44) hat im Podcast "Call Her Daddy" eine süße Geschichte aus seiner Vergangenheit geteilt. Demnach war er der erste Kuss von Schauspielkollegin Brittany Snow (40) – und das sogar vor laufenden Kameras. Die beiden waren als Teenager gemeinsam in der Seifenoper "Guiding Light" zu sehen und spielten darin ein Pärchen. Als es zu einer Kussszene kam, wusste Paul zunächst nicht, dass er damit ein echtes Meilenstein-Erlebnis für Brittany war.

Für Paul war die Szene damals schlicht Routine. "Brittany und ich hatten unsere erste Kussszene, und ich dachte: 'Cool. Kein großes Ding, egal', weil wir Freund und Freundin spielten. Wir haben die Kussszene gedreht und ich dachte: 'Ok, das war gut. Das lief prima'", erzählte er im Podcast. Erst danach kam der Moment, der ihn überraschte: "Danach kommt ihre Mutter auf mich zu und sagt: 'Nur damit du es weißt – das war ihr allererster Kuss überhaupt.' Und ich dachte: 'Was?! Das wusste ich nicht!'" Paul ergänzte: "Es war wirklich süß! Heute sind wir richtig gute Freunde."

Im selben Gespräch packte er auch über sein heutiges Verhältnis zu Nina Dobrev (37) aus. Jahrelang hatten Fans gemunkelt, dass es zwischen Paul Wesley und Nina Dobrev am Set von Vampire Diaries gekracht haben soll. Paul machte im Podcast jetzt reinen Tisch und nahm sich selbst in die Pflicht: "Ich war ein bisschen mürrisch, schlecht gelaunt und eine echte Nervensäge." Sein spontaner Stil sei immer wieder mit Ninas Wunsch nach Vorbereitung kollidiert, was die Stimmung damals belastet habe. Inzwischen soll davon aber nichts mehr übrig sein. Paul sagte gegenüber Entertainment Weekly: "Nina und ich stehen uns sehr nahe und wir sind freundschaftlich verbunden geblieben – enge Freunde, sollte ich wohl sagen."

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Collage: Getty Images, Getty Images Brittany Snow und Paul Wesley Collage

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Getty Images Brittany Snow bei der New Yorker Premiere von Netflix' "The Beast In Me" im Plaza Hotel, November 2025

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Getty Images Paul Wesley, Schauspieler