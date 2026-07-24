Paul Wesley und Nina Dobrev mochten sich früher nicht

Paul Wesley (44) hat jetzt offen über seine schwierige Anfangszeit mit Schauspielkollegin Nina Dobrev (37) gesprochen. Im Podcast "Call Her Daddy" bei Moderatorin Alex Cooper (31) erinnerte sich der 44-Jährige daran, dass die beiden am Set von Vampire Diaries zunächst alles andere als gut miteinander auskamen. "Nina und ich hatten diese sehr unterhaltsame Art von Hin-und-her-Beziehung – im Sinne davon, dass wir uns am Anfang nicht verstanden haben, und das ist ja hinlänglich bekannt", so Paul. Heute sehe das ganz anders aus: "Jetzt sind wir so gute Freunde und ich verehre sie wirklich."

Der Schauspieler verriet außerdem, dass die beiden schon seit Jahren auf ein gemeinsames Projekt hingearbeitet hätten. "Es ist nicht so, dass die Show endete und wir sagten: 'Lass uns was zusammen machen'", erklärte er. Stattdessen hätten sie sich immer wieder gesehen, Kontakt gehalten und irgendwann begonnen, die Idee ernsthafter zu verfolgen. "Wir haben immer gesagt: 'Wir sollten was machen. Und lass es etwas Besonderes sein, lass es wirklich gut sein'", führte er weiter aus. Diesen Wunsch erfüllt nun die Hulu-Serie "You Deserve to Know", die auf dem gleichnamigen Roman von Aggie Blum Thompson basiert. Die Serie handelt von drei Nachbarspaaren, deren Leben nach dem Mord an einem der Ehemänner aus den Fugen gerät.

Dass Paul und Nina in der neuen Serie kein Liebespaar spielen, ist dabei eine bewusste Entscheidung. "Wenn wir Mann und Frau oder Freund und Freundin spielen würden, würden die Leute das mit Stefan und Elena vergleichen", erklärte der Schauspieler. Um den Fans etwas Neues zu bieten, wollten die beiden eine frische Dynamik erschaffen – gemeinsame Leinwandzeit inklusive, aber in einem völlig anderen Rahmen. In der Erfolgsserie "Vampire Diaries", die von 2009 bis 2017 lief, spielte Nina die Figur Elena, die zwischen Pauls Charakter Stefan und Ian Somerhalders (47) Damon hin- und hergerissen war – eine Liebesgeschichte, die Fans der Serie bis heute in Erinnerung geblieben ist.

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Imago Bei der Entertainment Weekly & Syfy Party: Paul Wesley mit Nina Dobrev während der Comic-Con 2010 in San Diego

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Imago Nina Dobrev und Paul Wesley beim Maskenball in "The Vampire Diaries", Staffel 2, Episode "Masquerade"

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Nina Dobrev und Paul Wesley

Getty Images Ian Somerhalder, Nina Dobrev und Paul Wesley, "The Vampire Diaries"-Stars