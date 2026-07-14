Nina Dobrev zeigt sich ganz vertraut mit Model Dougie Joseph

Nina Dobrev (37) genießt den Sommer in New York – und zeigt sich dabei so vertraut wie nie mit Model Dougie Joseph. Am Wochenende wurde die Schauspielerin erneut Arm in Arm mit Dougie gesichtet. Auf neuen Fotos, die unter anderem das Magazin People veröffentlichte, legt der Unternehmer seinen Arm um Ninas Taille, drückt ihr einen Kuss auf die Wange, während sie strahlend neben ihm herläuft. Mit von der Partie ist auch Ninas Hund Maverick. Rund zehn Monate nach der Trennung von ihrem Ex-Verlobten Shaun White (39) wirkt die Vampire Diaries-Beauty damit so glücklich wie lange nicht.

Die aktuellen Aufnahmen entstanden offenbar bei einem gemeinsamen Stadtbummel. Schon Mitte Juni waren Nina und Dougie bei einem Spaziergang durch New York zusammen fotografiert worden. Außerdem wurden sie beim Championship-Paradezug der New York Knicks gesehen, bei dem sie mit den Händen in den jeweils hinteren Hosentaschen des anderen posierten. Schon damals kamen Spekulationen über eine neue Beziehung der Schauspielerin auf.

Privat sorgt Nina also für Gesprächsstoff, beruflich bleibt es ebenso turbulent. Die Kanadierin ist aktuell im Actionthriller "The Get Out" zu sehen, für den sie an der Seite von Russell Crowe (62), Aaron Paul (46) und Teresa Palmer (40) vor der Kamera stand. Zudem feierte sie mit dem Kurzfilm "General Admission", in dem unter anderem Cedric Yarbrough und Sarah Baker mitspielen, Premiere beim Tribeca Film Festival in New York. Schon vor einigen Wochen hatten Fans in einem Fanbericht ihre auffällige Chemie mit Dougie beschrieben, nachdem sie gemeinsam in der Stadt gesichtet wurden – damals war der gutaussehende Begleiter noch weitgehend unbekannt. Inzwischen ist klar: Der attraktive Mann an Ninas Seite arbeitet als Model und hat sich zusätzlich mit seiner Männerskincare-Marke Bondi Skin Co. ein zweites Standbein aufgebaut. Weder Nina noch Dougie haben sich bisher zu ihrem Verhältnis geäußert.

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Getty Images Nina Dobrev bei einem Event in West Hollywood, Januar 2026

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Getty Images Nina Dobrev, Schauspielerin

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Instagram / nina Nina Dobrev zeigt ihre Bikini-Outfits