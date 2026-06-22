Eva Luginger berührt bei "Immer wieder sonntags"-Auftritt

Im Scheinwerferlicht der ARD-Show Immer wieder sonntags erlebt Eva Luginger ihr großes Bühnen-Comeback – und das in denkbar emotionalem Rahmen. Bei der ARD-Schlagersendung, die von ihrem Partner Stefan Mross (50) moderiert wird, stand die 38-Jährige im nachtblauen Kleid und blassgoldenen High Heels auf der Bühne und präsentierte ihren neuen Song "Heimliche Tränen". Stefan outete sich bei der Anmoderation vor dem Millionenpublikum lautstark als "riesiger Fan" seiner Partnerin – und der Stolz war ihm während des gesamten Auftritts ins Gesicht geschrieben, berichtet das Nachrichten-Portal oe24. Nach ihrem öffentlich gemachten Krebs-Schock wurde der Auftritt für Eva damit zu einem sehr emotionalen Neustart vor großem Fernsehpublikum.

Das Studiopublikum feierte Eva enthusiastisch: Selbstgebastelte Fan-Schilder, anhaltender Applaus und laute "Eva"-Rufe hallten durch die Arena. Auf romantische Gesten des Schlager-Paares vor laufender Kamera warteten die Zuschauer allerdings vergebens. Stefan blieb professionell auf Distanz und feierte seine Partnerin vom anderen Ende der Arena aus mit den Worten: "Meine Damen und Herren – Ihr Schatz, mein Schatz, unser Schatz mit ihrer Band. Ein Riesenapplaus noch mal." Für eine zusätzliche Prise Unterhaltung sorgte der Moderator in derselben Sendung mit einem pikanten Versprecher: Er behauptete versehentlich, mit Schlagerkollege Florian Silbereisen (44) geschlafen zu haben. Den Fauxpas bemerkte Stefan sofort und musste sichtlich amüsiert vor seinem Publikum zurückrudern.

Dass Eva und Stefan nun gemeinsam bei "Immer wieder sonntags" zu sehen waren, hatte schon im Vorfeld für Aufmerksamkeit gesorgt. Für die Sängerin war es ihr erster Auftritt als Künstlerin in der von Stefan moderierten ARD-Show. Evas neuer Song "Heimliche Tränen" stammt aus der Feder von Kristina Bach (64) – der Songwriterin, die auch hinter Helene Fischers (41) Megahit "Atemlos" steckt. Für Eva markierte die Performance damit nicht nur ein musikalisches Comeback, sondern auch einen persönlichen Neuanfang nach schwerer Zeit.

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Imago Eva Luginger bei "Immer wieder sonntags" im Wasserpark Rulantica, Rust, 21.06.2026

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Imago Stefan Mross mit Florian Silbereisen und Andy Borg bei "Immer wieder sonntags" in Rulantica, Rust, am 08.09.2024

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Imago Stefan Mross tröstet die zu Tränen gerührte Eva Luginger bei "Immer wieder sonntags" in Rust (ARD, 21.06.2026)