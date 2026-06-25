Stefan Mross schmiedet mit Eva schon große Zukunftspläne

Stefan Mross (50) und seine Partnerin Eva Luginger blicken trotz turbulenter Zeiten gemeinsam nach vorne: Wie der Moderator von Immer wieder sonntags gegenüber Bild verriet, träumt er schon lange davon, eines Tages im Chiemgau einen Campingplatz mit kleiner Gastronomie zu eröffnen. Besonders schön: Eva sei von diesem Plan mindestens genauso begeistert wie er selbst. Das Paar, das seit März 2023 offiziell zusammen ist, hat in den vergangenen Monaten einiges durchgemacht. Im Herbst 2025 erhielt die Sängerin eine ernste Diagnose: Bei ihr wurde eine Vorstufe von Gebärmutterhalskrebs festgestellt.

Die dadurch nötige Operation war folgenschwer: Die Sängerin kann seither keine eigenen Kinder mehr bekommen. Dennoch gibt sich Eva gefasst: Mutter zu werden sei für sie nie ein zentrales Lebensziel gewesen. Stattdessen freut sie sich, dass Stefan drei Kinder in ihr gemeinsames Leben mitbringt. Auch der Moderator selbst ordnet die Erkrankung seiner Partnerin klar ein: "Evas Krankheit hat den Blick aufs Wesentliche geschärft. Tausend Krankheiten, eine Gesundheit", sagte er. Und weiter: "Eva ist mein wichtigster Mensch. Ohne sie würde ich das Aus meiner Sendung nicht verkraften." Denn neben der Krankheit seiner Freundin musste Stefan jüngst noch eine weitere schwere Nachricht hinnehmen: Die ARD setzt "Immer wieder sonntags" nach der laufenden Staffel ab. "Dass man sich nach 22 Jahren so trennt, ist nicht fair. So etwas macht man nicht", erklärte er gegenüber prisma.

Obwohl beide im Showbusiness tätig sind, achten Eva und Stefan streng darauf, Beruf und Privatleben zu trennen. Bei ihrem Auftritt am vergangenen Sonntag mit ihrem Song "Heimliche Tränen" bei "Immer wieder sonntags" stand dementsprechend auch nicht ihre Beziehung im Fokus, sondern Evas Comeback als Künstlerin. Der Titel stammt aus der Feder von Kristina Bach (64), die Eva auch zu ihrer Rückkehr ins Musikgeschäft ermutigt haben soll. Dass Stefan seine Partnerin mit großem Stolz begleitet, war bei dem TV-Moment deutlich spürbar – auch wenn der von vielen Fans heiß ersehnte Kuss des Schlagertraumpaares auf der Bühne ausblieb.

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Imago Stefan Mross und Eva Luginger bei der Jubiläums-Tournee von "Immer wieder sonntags" in der Meistersingerhalle, Nürnberg, 31.03.2026

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Schultes, Klaus Eva Luginger und Stefan Mross im August 2023

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Instagram / eva_luginger Stefan Mross und Eva Luginger, Schlagersänger