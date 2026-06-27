Prinzessin Madeleines Mann wird jetzt deutscher Staatsbürger

Es ist ein Drama in mehreren Akten, das sich derzeit in Schweden entfaltet: Prinzessin Madeleines (44) Ehemann Chris O'Neill (52), gebürtiger Brite mit festem Wohnsitz in Stockholm, hat sich gegen eine schwedische und stattdessen für eine deutsche Staatsbürgerschaft entschieden. Wie das norwegische Magazin Se og Hør berichtet, habe Chris, dessen Mutter Deutsche war, den Pass sogar bereits erhalten. Gerade weil Madeleine und der Unternehmer mit ihren Kindern im Sommer 2024 nach langjährigem USA-Aufenthalt zurück nach Schweden gezogen sind, stößt dieser Schritt bei vielen Landsleuten auf Unverständnis.

In Teilen der schwedischen Öffentlichkeit wird inzwischen hitzig debattiert. Kritiker bemängeln vor allem, dass der Schwiegersohn von König Carl Gustav (80) damit bewusst eine enge Bindung an Schweden vermeide, obwohl seine Familie wieder im Königreich lebt. Einige Kommentatoren in skandinavischen Medien werfen die Frage auf, warum er sich ausgerechnet Deutschland zuwendet, während andere darauf hinweisen, dass Chris schon früher deutlich gemacht habe, keine offizielle Rolle im schwedischen Königshaus übernehmen zu wollen. Trotz der Empörung und der breiten Berichterstattung bleibt der Finanzexperte bisher öffentlich stumm und hält sich zu seiner Entscheidung bedeckt.

Chris steht seit der Hochzeit mit Prinzessin Madeleine immer wieder im Fokus der Royalfans. Von Beginn an entschied sich der in London geborene Geschäftsmann dagegen, einen schwedischen Prinzentitel anzunehmen, um weiterhin als Privatmann arbeiten zu können. Das Paar lebte nach der Trauung mehrere Jahre im Ausland, bevor es mit den gemeinsamen Kindern dauerhaft nach Stockholm zurückkehrte. Madeleine zeigt auf offiziellen Fotos und Auftritten regelmäßig, wie eng die Familie zusammenhält. Die jüngste Entscheidung ihres Mannes zur Staatsbürgerschaft ändert an ihrem gemeinsamen Familienleben nichts: Die Prinzessin präsentiert sich weiterhin als liebevolle Mutter und Partnerin an Chris' Seite.

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Getty Images Prinzessin Madeleine und ihre Familie, Juni 2025

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AFP / Getty Images Chris O'Neill und Prinzessin Madeleine von Schweden auf ihrer Hochzeit

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Charles Hammarsten / IBL Bildbyr / ActionPress Prinzessin Madeleine mit Ehemann Chris O'Neill, Prinzessin Estelle, Kronprinzessin Victoria und Kay