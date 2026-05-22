Neuer Job: Prinzessin Madeleine startet jetzt im TV durch

Prinzessin Madeleine von Schweden (43) wagt sich in ein völlig neues Terrain vor: Die Royal entwickelt gemeinsam mit Produzentin Karini Gustafson-Teixeira die Animationsserie "Hidden Islands" für den Streamingdienst SkyShowtime. Das berichtete unter anderem die schwedische Zeitung Aftonbladet. Die Familienserie dreht sich um drei Kinder, die auf einer geheimnisvollen Inselgruppe stranden und dort ein Geheimnis entdecken, das ihr Leben für immer verändern wird. Insgesamt sind 20 Episoden mit je sieben Minuten Laufzeit geplant, die noch in diesem Jahr erscheinen sollen.

Die Idee zu dem Projekt entstand in der Corona-Pandemie. "Karini Gustafson-Teixeira und ich begannen während Covid mit der Entwicklung dieses Projekts – inspiriert von unserer gemeinsamen Liebe zur Natur, zu Kindern und zu Geschichten", erklärte Madeleine in einem Statement. Im Mittelpunkt der Serie stehen dabei Themen wie Nachhaltigkeit, Überleben und der Schutz der Erde. "Unser Ziel war es, eine animierte Geschichte voller Abenteuer zu erschaffen und gleichzeitig wichtige Botschaften über Nachhaltigkeit, Überleben und den Schutz unseres Planeten zu vermitteln. Es ist wunderbar zu sehen, dass die Geschichte nun so viele Kinder erreicht", so die Prinzessin. Produziert wird "Hidden Islands" vom Studio Oya Copenhagen unter der Regie des dänischen Regisseurs Peter Egeberg. Für SkyShowtime ist es die erste eigene animierte Originalserie.

Das neue TV-Projekt passt zu Madeleines bekanntem Engagement für Kinder. Erst im April besuchte sie in New York die Organisation World Childhood Foundation USA, die sich gegen den sexuellen Missbrauch von Minderjährigen einsetzt. Obwohl die schwedische Prinzessin nun regelmäßig im Rampenlicht steht, war das nicht immer so: In einem früheren Interview mit der Zeitschrift Gala hatte sie eingeräumt, dass ihr öffentliche Auftritte schon seit Kindheitstagen Unbehagen bereiten und sie das Sprechen vor Publikum stets gemieden habe.

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Gabriele Holtermann/Sipa USA Prinzessin Madeleine, schwedisches Königshaus

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Getty Images Prinzessin Madeleine von Schweden

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Getty Images Prinzessin Madeleine, Mitglied des schwedischen Königshauses

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