Prinzessin Madeleine teilt Geburtstagsfoto von Adrienne

Prinzessin Madeleine von Schweden (43) hat ihrer jüngsten Tochter Adrienne (8) jetzt zum achten Geburtstag gratuliert und dabei ein neues Foto der kleinen Prinzessin veröffentlicht. "Alles Gute zum 8. Geburtstag, liebe Adrienne", schrieb sie auf Instagram an ihre Tochter gerichtet. "Wir lieben dich und sind so stolz auf das freundliche und liebevolle Mädchen, das du bist", fügte die 43-Jährige hinzu. Auf dem Bild ist Adrienne neben dem Familienhund Teddy zu sehen, den sie liebevoll im Arm hält.

Ihren Instagram-Kanal nutzt Madeleine häufig, um Familienbilder zu teilen und ihren Kindern zu besonderen Anlässen zu gratulieren. Erst im Februar hatte sie laut Schweizer Illustrierte ihrer Tochter Prinzessin Leonore (12) zum Geburtstag gratuliert und geschrieben: "Alles Gute zum 12. Geburtstag, Leonore! Wir sind so stolz darauf, was für ein freundlicher, kluger und wunderbarer Mensch du geworden bist. Dich aufwachsen zu sehen, ist unsere größte Freude." Dazu teilte sie ein Foto aus dem Pferdestall. Auch ihrem Sohn Prinz Nicolas (10) widmete sie im vergangenen Juni liebevolle Worte: "An meinen liebsten Jungen auf der ganzen Welt, alles Gute zum 10. Geburtstag! Wir lieben dich sehr", schrieb sie zu einem Porträt des Jungen.

Für die Familie hat sich zuletzt viel verändert: Im vergangenen Jahr mussten sie sich von ihrem Hund Oreo trennen, und bereits zuvor stand ein großer Umzug an. Nach mehreren Jahren im Ausland zog Prinzessin Madeleine mit ihrem Ehemann Chris O'Neill (51) und den drei Kindern im Sommer 2024 von Florida zurück nach Schweden. Zuvor hatte die Prinzessin unter anderem in London und New York gelebt und insgesamt rund anderthalb Jahrzehnte im Ausland verbracht. In einem Interview mit dem Magazin Point de Vue erklärte die Prinzessin: "Es war Zeit, nach Hause zurückzukehren." Ihre Familie habe ihr "sehr gefehlt", und nun scheint sie in Schweden ihr Glück wiedergefunden zu haben.

Getty Images Prinzessin Madeleine im Dezember 2019 in Stockholm

Instagram / princess_madeleine_of_sweden Prinzessin Adrienne mit ihrem Hund, 2026

Instagram / princess_madeleine_of_sweden Prinzessin Adrienne, Prinzessin Leonore und Prinz Nicolas mit ihrem Hund Teddy