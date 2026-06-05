Zu wenig Termine: Prinzessin Madeleine bekommt kein Geld

Prinzessin Madeleine (43) geht beim schwedischen Königshaus finanziell leer aus. Der neue Tätigkeitsbericht des Hofes für das Jahr 2025 zeigt, dass die jüngste Tochter von König Carl Gustaf (80) keine Apanage erhält – also keinen Anteil an der jährlichen staatlichen Zuwendung, die an das Königshaus fließt und unter den arbeitenden Royals aufgeteilt wird. Das berichtet die Svensk Damtidning. Dabei ist Madeleine seit ihrer Rückkehr nach Schweden vor zwei Jahren deutlich öfter in der Öffentlichkeit zu sehen als zuvor.

Der Grund für das leere Portemonnaie liegt in der Art ihrer Auftritte: Viele davon sind mit der World Childhood Foundation und anderen Stiftungen verbunden, für die sich die Prinzessin engagiert. Im Tätigkeitsbericht heißt es dazu: "Prinzessin Madeleine trägt eine größere Verantwortung für die World Childhood Foundation als stellvertretende Vorsitzende und Vorstandsmitglied der Stiftung." Solche Termine zählen jedoch nicht als klassische royale Verpflichtungen. Kongehausexpertin Caroline Vagle erklärt gegenüber dem norwegischen Dagbladet: "Es ist nicht so, dass man automatisch eine Apanage bekommt, wenn man Prinzessin oder Prinz ist. Man muss sie sich verdienen." Während Madeleine leer ausgeht, erhalten König Carl Gustaf und seine Frau mehr als neun Millionen Kronen, das Kronprinzenpaar rund fünf Millionen und Prinz Carl Philip (47) mit Prinzessin Sofia etwa 1,2 Millionen Kronen.

Prinzessin Madeleine ist die jüngste von drei Kindern des schwedischen Königspaares. Sie zog 2012 zunächst nach New York, später nach Miami und London, ehe sie 2023 mit ihrem Mann Christopher O'Neill (51) und den gemeinsamen Kindern nach Schweden zurückkehrte. Vagle verweist im Gespräch mit Dagbladet auch auf ein norwegisches Beispiel, das zeigt, dass der Verzicht auf Apanage keine Seltenheit ist: Prinzessin Märtha Louise (54) verzichtete in Norwegen bereits 2002 freiwillig auf die königliche Zahlung, weil sie als Selbstständige arbeiten wollte – und bezog sie auch in den folgenden zwei Jahrzehnten ihrer Repräsentation für das Königshaus nicht.

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Imago Prinzessin Madeleine beim Galadinner zum 80. Geburtstag von König Carl Gustaf im Königsschloss in Stockholm

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Getty Images Prinz Carl Philip, Prinzessin Sofia, Prinzessin Madeleine und Chris O'Neill

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Getty Images Prinzessin Madeleine und ihre Familie, Juni 2025