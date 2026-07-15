Luftig & blumig: So stylish feierten Schwedens Prinzessinnen

Royale Stilparade auf Öland: Beim traditionellen Victoriatag drehte sich am Montag nicht nur alles um den 49. Geburtstag von Prinzessin Victoria – auch modisch setzte die schwedische Königsfamilie ein echtes Ausrufezeichen. Vor allem Victoria, Prinzessin Madeleine (44) und Prinzessin Sofia (41) begeisterten mit sommerlich-eleganten Looks und bewiesen einmal mehr ihr Gespür für stilvolle Auftritte. Zwischen Gratulanten, Kutschfahrt und dem großen Victoria-Konzert sorgten ihre Outfits für reichlich Gesprächsstoff.

Als Gastgeberin des Tages strahlte Victoria in einem fließenden Maxikleid des norwegischen Labels ByTiMo. Das romantische Design mit zarten Rosa- und Grüntönen passte perfekt zur sommerlichen Kulisse auf Öland und unterstrich den festlichen Charakter der Veranstaltung. Für einen besonders süßen Hingucker sorgte Tochter Prinzessin Estelle (14), die ebenfalls ein Kleid von ByTiMo trug. Der abgestimmte Mutter-Tochter-Look wurde von den Fans begeistert aufgenommen und zählte zu den schönsten Momenten des Tages. Neben den beiden überzeugte auch Prinz Daniel (52) in einem klassischen, hellen Sommeranzug. Ein echter Hingucker war außerdem Prinz Oscar (10): Der junge Royal erschien in einem hellbeigen Leinenanzug mit weißem Hemd und hellbraunen Loafern. Mit seinem sommerlich-eleganten Look fügte er sich perfekt in den harmonisch abgestimmten Familienauftritt ein und bewies, dass auch die jüngsten Royals bereits ein Gespür für stilvolle Outfits haben.

Nicht weniger stilvoll präsentierte sich Prinzessin Sofia. Für ihren Auftritt entschied sie sich für ein rosafarbenes Kleid mit floralem Muster der finnischen Marke Andiata. Schlichte Sandalen, dezenter Schmuck und eine locker gestylte Frisur rundeten ihren eleganten Sommer-Look ab. Besonders schön: Nach ihrer Pause im vergangenen Jahr, als sie wegen ihrer kleinen Tochter Ines nicht am Victoriatag teilnehmen konnte, feierte Sofia nun ihr modisches Comeback bei den Feierlichkeiten – und wurde dafür in schwedischen Medien mit viel Lob bedacht.

Auch Prinzessin Madeleine zog mit ihrem Outfit zahlreiche Blicke auf sich. Die jüngste Tochter von König Carl Gustaf (80) erschien in einem neuen Leinenkleid des französischen Labels Paul & Joe und setzte damit auf einen zeitlosen, sommerlichen Stil. Goldene Creolen, filigraner Schmuck und elegante Sandalen ergänzten den Look, während ihre offen getragenen Haare das Outfit besonders lässig wirken ließen. Gemeinsam mit ihrer Familie nahm Madeleine sowohl an der traditionellen Kutschfahrt durch Borgholm als auch am abendlichen Victoria-Konzert teil und zeigte sich den ganzen Tag über bestens gelaunt.

Ob romantische Blumenmuster, fließende Stoffe oder hochwertige Designerlabels – Victoria, Sofia und Madeleine machten deutlich, dass elegante Sommermode auch im Königshaus großgeschrieben wird. Während Tausende Menschen die Royals auf Öland feierten und Kronprinzessin Victoria zu ihrem Ehrentag gratulierten, entwickelten sich die Looks der drei Frauen schnell zu einem der meistdiskutierten Themen des Tages. Kein Wunder also, dass die stilvollen Auftritte auch weit über Schweden hinaus für Aufmerksamkeit sorgten.

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Imago Kronprinzessin Victoria beim Victoriapreis am 14. Juli 2026 in Borgholm

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Imago Bei der Verleihung des Victoriapreises in Borgholm: Prinzessin Estelle, Prinzessinn Victoria, Prinz Oscar und Prinz Daniel

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Imago Prinz Carl Philip, Prinzessin Sofia, Prinzessin Madeleine und Chris O'Neill beim Victoriapriset in Borgholm am 14. Juli 2026

Imago Prinz Carl Philip und Prinzessin Madeleine bei der Verleihung des Victoriapreises am 14. Juli 2026 in Borgholm

Imago Bei der Verleihung des Victoriapreises in Borgholm: Prinzessin Estelle, Prinz Oscar und Prinzessin Victoria am 14. Juli 2026

Imago Prinz Daniel, Prinzessin Victoria, Prinzessin Estelle und Prinz Oscar beim Victoriapreis in Borgholm

Imago König Carl Gustaf, Königin Silvia, Prinzessin Victoria und Prinz Oscar bei der Verleihung des Victoriapreises 2026 in Borgholm