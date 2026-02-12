War Jeffrey Epstein etwa besessen von Prinzessin Madeleine?

Jeffrey Epsteins (†66) Verbindung zu den europäischen Royals scheint enger zu sein als gedacht. Mittlerweile ist bekannt, dass der frühere Investmentbanker auch Kontakte zu den skandinavischen Königshäusern hatte. Dabei soll es ihm eine Prinzessin besonders angetan haben. Der Journalist und Autor Ian Halperin beschreibt in seinem Buch "Controversy: Sex, Lies and Dirty Money By the World's Powerful Elite", Epstein habe Prinzessin Madeleine von Schweden (43) ins Auge gefasst. "Als Madeleine in New York lebte, sagte er, Prinzessin Madeleine sei die sexieste Königin der Welt. Er war besessen von ihr", erklärt Ian in einem Interview mit der Zeitung Svensk Dam. Das Interesse soll aber völlig einseitig gewesen sein: Madeleine begegnete Epstein nur einmal kurz bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung.

Epstein soll dennoch weiter gegangen sein, als nur von der Prinzessin zu schwärmen. Laut Ian gebe es Anzeichen, dass er ihr sogar nachstellen ließ. "Ich habe mehrere Details darüber, dass Epstein sie haben wollte, als sie in New York lebte. Er hat sogar seine Angestellten dazu gebracht, sie heimlich zu verfolgen, und Leuten aus seinem Umfeld gesagt, dass er sie 'bekommen' würde", meint der Schriftsteller. Wirklich nah scheint der verurteilte Sexualstraftäter aber nicht an Madeleine herangekommen zu sein. Es gibt laut Ian keine Hinweise, dass es nach dem einen Treffen auf dem Event zu erneutem Kontakt kam.

Aktuell schlägt Epsteins Verbindung zur norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit (52) noch viel höhere Wellen. Für die zukünftige Königin könnte die Enthüllung, dass sie den US-Amerikaner kannte, zu keinem schlechteren Zeitpunkt kommen. Denn parallel steht ihr Sohn Marius unter anderem wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung vor Gericht. Entsprechend empört war die Öffentlichkeit. Während Mette-Marit sich anfangs noch mit Kommentaren zu Epstein zurückhielt, wurde der Druck schließlich so groß, dass sie eine Entschuldigung veröffentlichte. "Ich bedauere die Situation, in die ich das Königshaus gebracht habe, insbesondere den König und die Königin. Ich möchte mich zutiefst für meine Freundschaft mit Jeffrey Epstein entschuldigen. Es ist mir wichtig, mich bei allen zu entschuldigen, die ich enttäuscht habe", betonte die Royal in dem offiziellen Statement.

Collage: Imago, ActionPress Collage: Jeffrey Epstein und Prinzessin Madeleine von Schweden

Getty Images Prinzessin Madeleine von Schweden im Dezember 2024

Getty Images Norwegische Kronprinzessin Mette-Marit im März 2023