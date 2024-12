USA ade: Prinzessin Madeleine schwärmt vom Leben in Schweden

Prinzessin Madeleine von Schweden (42) hat kürzlich gemeinsam mit ihrem Mann Chris O'Neill (50) und den drei gemeinsamen Kindern einen großen Schritt gewagt: Nach Jahren in den USA kehrte die Familie dieses Jahr endgültig nach Stockholm zurück. Der Umzug war eigentlich schon für 2023 geplant, wurde dann jedoch verschoben. Während Madeleine mit ihren drei Kindern und einer Nanny am 13. Juni in Schweden landete, folgte Chris nur wenige Tage später. "Es ist wirklich schön. Ich bin sehr froh, dass die Kinder glücklich sind – und wenn die Kinder glücklich sind, dann passt alles andere auch." Das verriet Madeleine, die jüngst mit einem Fauxpas beim Nobel-Bankett in Stockholm für Schlagzeilen sorgte, nun in einem aktuellen Interview mit TV4.

Lange wurde spekuliert, ob sich Chris O'Neill, der britisch-amerikanische Geschäftsmann, für den Umzug begeistern konnte. "Der Grund ist weder eine Migrationsfrage, noch der Verkauf des Hauses oder etwas Ähnliches. Es ist einfach so, dass die Zeit für die Familie, mit allem, was ein Umzug mit sich bringt, etwas zu kurz war", erklärte damals allerdings Hofinformationschefin Margareta Thorgren öffentlich. Laut Madeleine gehe es der Familie nach dem Stress blendend. Nun lebt sie in einem eleganten Apartment in den königlichen Hofställen im begehrten Stadtteil Östermalm und scheint sich in der neuen Heimat bestens einzuleben. Besonders ihre Kinder hätten sich nach Angaben der Prinzessin erstaunlich gut angepasst und würden eine große Zuneigung für Schweden zeigen. Selbst Chris, der zuletzt jahrelang bei offiziellen Anlässen fehlte, erschien bei der vergangenen Nobelpreisverleihung gut gelaunt und an der Seite der Königsfamilie.

Prinzessin Madeleine, die jüngste Tochter des schwedischen Königspaares, lebte viele Jahre abseits der royalen Verpflichtungen in den USA, bevor sie nun nach Schweden zurückkehrte. Ihre Ehe mit Chris O'Neill sorgte in der Vergangenheit häufig für Schlagzeilen, insbesondere da sich der Geschäftsmann stets aus dem Rampenlicht der Royals heraushielt. Freunde des Paares betonen jedoch immer wieder, wie familiär und bodenständig deren Beziehung sei. Trotz der Distanz zu Schweden während der letzten Jahre blieb Madeleine dem Königshaus stets eng verbunden und genoss es, ihre Rolle als Mutter und Royal zu vereinen. Die Rückkehr nach Stockholm markiert nun einen neuen Abschnitt im Leben der Familie, der nicht nur für Madeleine, sondern auch für ihre Kinder eine Verbindung zur Heimat schafft.

Getty Images Prinzessin Madeleine mit ihrer Familie im August 2021

Instagram / princess_madeleine_of_sweden Prinz Nicolas, Prinzessin Madeleine, Prinzessin Adrienne und Prinzessin Leonore, im Juni 2024

