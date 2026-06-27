Sabrina Carpenter verfolgte deutsches WM-Drama mit Fernglas

Wer beim WM-Gruppenspiel zwischen Ecuador und Deutschland am Donnerstagabend auf ein fußballerisches Offenbarungsfest gehofft hatte, wurde enttäuscht – der Abend endete für die deutsche Elf in einer Pleite. Für einen wahren Glanzpunkt sorgte dafür ein Überraschungsgast auf der Tribüne: US-Popstar Sabrina Carpenter (27) tauchte völlig unerwartet im Stadion auf und stahl den schwächelnden deutschen Kickern auf dem Rasen prompt die Show. Wie Schnappschüsse zeigen, die unter anderem Daily Mail vorliegen, verfolgte die Sängerin die Partie aufmerksam und mit einem Fernglas bewaffnet.

Während sich auf dem Spielfeld ein zäher und für Deutschland letztlich erfolgloser Kampf entwickelte, avancierte die Blondine auf den Rängen zur absoluten Hauptattraktion. Netz-Clips zeigen, wie Sabrina hochkonzentriert durch ihre Sehhilfe blickt und sichtlich mitleidet, wenn es vor dem Kasten mal wieder lichterloh brennt. Auf X und Instagram lief die Gerüchteküche nach dem Abpfiff heiß: Inspiziert die Hitmacherin hier gerade ein potenzielles neues Herzblatt aus dem Kader, oder wollte sie sich einfach mal das ganz große europäische Gefühlschaos aus nächster Nähe anschauen? Offizielle Statements zu ihrem Spontan-Besuch gibt es nicht, was die Fans nur noch wilder spekulieren lässt.

Dass die 27-Jährige das Spiel mit solcher Akribie verfolgte, überrascht – eigentlich ist ihr Terminkalender prall gefüllt. Sabrina gehört aktuell zu den meistdiskutierten Popstars der Welt, feiert globale Charterfolge und füllt mit ihrer glitzernden Bühnenästhetik riesige Arenen. Bevor sie sich ganz auf die Musik konzentrierte und Hits am laufenden Band ablieferte, startete sie ihre Karriere als Teenie-Star in verschiedenen erfolgreichen TV-Serien und Kinofilmen. Vom Disney-Set bis an die Spitze der Charts war es ein steiler Weg; dass die chartstürmende Überfliegerin nun ausgerechnet beim fußballerischen Offenbarungseid der deutschen Elf auf der Tribüne saß, bringt zumindest eine Prise Hollywood-Glamour in die sportliche Tristesse.

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Imago Sängerin Sabrina Carpenter in New York City, 2023

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Getty Images Sabrina Carpenter bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles

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Getty Images Sabrina Carpenter performt bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles, Februar 2026