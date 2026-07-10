Taylor Swift trifft bei den Emmy Awards auf ihre Freundinnen

Bei den diesjährigen Emmy Awards wird es besondere Duelle geben: Taylor Swift (36) tritt in einer Kategorie gegen ihre enge Freundin Sabrina Carpenter (27) an. Beide sind für den Outstanding Variety Special (Pre-Recorded) nominiert – Taylor mit ihrem Disney+-Konzertfilm "Taylor Swift: The Eras Tour: The Final Show" und Sabrina mit ihrer festlichen Disney+-Show "An Evening With Sabrina Carpenter & The Muppets". Die Verleihung der 78. Emmy Awards findet am 13. September in Los Angeles statt.

Insgesamt ist Taylors Projekt in fünf Kategorien nominiert – darunter neben dem Outstanding Variety Special auch Outstanding Directing, Outstanding Picture Editing, Outstanding Sound Mixing und Outstanding Technical Direction. Da Taylor als Hauptproduzentin des Specials fungiert, ist sie bei der Variety-Special-Nominierung persönlich im Rennen. Sabrina wiederum ist bei ihrer Show nicht nur als Performerin dabei – sie war auch als Produzentin tätig. Ebenfalls in Schlagdistanz ist Lady Gaga (40), die in der Kategorie Outstanding Original Music & Lyrics für ihren Song "The Dead Dance" ins Rennen geht, den sie für die Netflix-Serie "Wednesday" geschrieben hat.

Für Taylor wäre ein Emmy-Gewinn die Krönung eines ohnehin schon ereignisreichen Jahres. Die Sängerin gab zuletzt in New York ihrem langjährigen Partner, NFL-Star Travis Kelce (36), das Jawort. Bislang hat sie einen Emmy in ihrer Sammlung: Den gewann sie 2015 für die Show "AMEX Unstaged: Taylor Swift Experience".

Anzeige Anzeige

Instagram / sophiet Sophie Turner, Sabrina Carpenter und Taylor Swift mit ihren Freunden

Anzeige Anzeige

Sophy Holland/Netflix Lady Gaga in der Netflix-Serie "Wednesday", Staffel 2

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift im Februar 2024 in Las Vegas

Anzeige