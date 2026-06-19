Sabrina Carpenter erwirkt dauerhafte einstweilige Verfügung

Ein Gericht in Los Angeles hat Sabrina Carpenter (27) jetzt dauerhaft unter Schutz gestellt: Ein Richter am Los Angeles County Superior Court gewährte der Sängerin eine fünfjährige einstweilige Verfügung gegen William Applegate, einen 31-jährigen Mann, der wiederholt vor ihrem Haus aufgetaucht sein soll. William muss der Sängerin, ihrer Schwester Sarah sowie deren Freund George für die nächsten fünf Jahre auf rund 90 Meter fernbleiben. Sabrina reichte bei Gericht unter anderem einen Screenshot ihrer Ring-Kamera als Beweis ein, der William an ihrer Haustür zeigt. Ihr Anwaltsteam bezeichnete sein Vorgehen laut TMZ als "durchdacht und aggressiv".

William hatte bei der Anhörung gegen den Antrag auf die Verfügung ausgesagt – offenbar ohne Erfolg. Er behauptete laut Associated Press, er und Sabrina müssten "so schnell wie möglich zusammenkommen", da sie beide Teil eines geheimen Militärprogramms zur Überwachung der "nationalen und globalen Sicherheit" seien. Zudem bestand er darauf, dass die Sängerin ihn eigentlich an ihrem Haus haben wolle, und wertete die Verfügung als Verschwörung ihrer Entourage gegen ihn. Anwältin Blair Berk, die Sabrina vertritt, erklärte gegenüber dem Richter, die Sängerin habe "Angst um ihre persönliche Sicherheit und die Sicherheit ihrer Familienangehörigen".

Die Vorgeschichte des Falls reicht bis zum 23. Mai zurück, als William erstmals an Sabrinas Haustür erschienen sein soll. Nach seiner Festnahme tauchte er bereits wenige Stunden später erneut an dem Anwesen auf, gefolgt von weiteren Besuchen in den darauffolgenden Tagen. Insgesamt soll er mehr als ein Dutzend Mal vor der Tür der Musikerin erschienen sein. Bereits am 29. Mai hatte ein Richter eine vorläufige einstweilige Verfügung erlassen. Strafrechtliche Konsequenzen stehen William aktuellen Berichten zufolge noch nicht unmittelbar bevor, allerdings laufen entsprechende Ermittlungen.

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IMAGO / UPI Photo Sabrina Carpenter bei den MTV VMAs, September 2025

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Getty Images Sabrina Carpenter performt bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles, Februar 2026

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Getty Images Sabrina Carpenter, März 2025