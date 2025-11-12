Sabrina Carpenter ergattert die Hauptrolle in neuem Musical

Sabrina Carpenter (26) hat sich einen neuen Traum erfüllt: Die Grammy-prämierte Sängerin wird nicht nur die Hauptrolle in einem kommenden Musical-Film übernehmen, sondern diesen auch mitproduzieren. Das Projekt, das von Universal Pictures entwickelt wird, basiert lose auf Lewis Carrolls Klassiker "Alice im Wunderland". Regisseurin und Drehbuchautorin Lorene Scafaria (47), bekannt durch Filme wie "Hustlers" und ihre Arbeiten an der Serie "Succession", führt Regie. Für Sabrina ist dies eine Premiere, denn es wird ihre erste Hauptrolle in einem großen Studiofilm sein. Die Details zur Handlung sind bislang streng geheim.

Wie Insider berichten, sei das Musical Sabrinas Herzensprojekt. Sie habe bereits vor über einem Jahr die Vision für den Film mit klaren Vorstellungen und einem sogenannten Lookbook beim Studio präsentiert. Im Laufe der Entwicklung kamen renommierte Produzenten wie Marc Platt, der bereits an der Universal-Produktion "Wicked: For Good" arbeitet, und schließlich auch Lorene Scafaria mit an Bord. Universal Pictures möchte mit diesem neuen Ansatz des Märchens frischen Wind ins Genre bringen, nachdem Disney mit seinen Adaptionen der Alice-Geschichte große Erfolge erzielen konnte, so Deadline.

Sabrina hat sich in den letzten Jahren nicht nur in der Musik-, sondern auch in der Filmwelt einen Namen gemacht. Neben Erfolgen als zweifache Grammy-Gewinnerin und ihrem aktuellen Album "Man’s Best Friend" trumpfte sie in Indie-Produktionen wie "The Short History of the Long Road" auf und glänzte in Filmen wie "The Hate U Give". Privat scheint die vielseitige Künstlerin ebenfalls voller Energie, wie etwa ihre ausgedehnte "Short n’ Sweet"-Tour in Nordamerika zeigt, die dieses Jahr mit mehreren Terminen in Los Angeles und New York erweitert wurde. Lorene wiederum beeindruckt mit ihrer beachtlichen Regie-Karriere und ihrem Einfühlungsvermögen für starke Frauenfiguren – eine Kombination, die für das Projekt entscheidend sein dürfte.

