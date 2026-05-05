Sabrina Carpenters Met-Gala-Robe ehrt Audrey Hepburns Film

Sabrina Carpenter (26) hat bei der Met Gala 2026 in New York für einen der beeindruckendsten Auftritte des Abends gesorgt. Die Sängerin erschien auf dem roten Teppich in einem maßgeschneiderten Dior-Tüllkleid mit tiefem Beinschlitz und hohem Halterneck-Ausschnitt – entworfen von Jonathan Anderson, wie Page Six berichtet. Das Besondere daran: Ihr gesamter Körper war in Strass-Filmstreifen gehüllt, die Szenen aus dem Klassiker "Sabrina" von 1954 zeigen, in dem Audrey Hepburn (†63) die Hauptrolle spielte. Wer genau hinschaut, kann sogar Humphrey Bogart (†57) und William Holden auf den Filmstills erkennen. Abgerundet wurde der Look mit einem funkelnden Tüll-Train, einem besteinten Kopfschmuck und hohen Louboutin-Heels.

Der Abend hatte für Sabrina aber noch eine weitere besondere Bedeutung: In diesem Jahr gehört sie dem Gastgeberkomitee der Met Gala an, gemeinsam mit Stars wie Teyana Taylor (35), Doja Cat (30), Lisa und Zoë Kravitz (37). Die Nacht war für die 26-Jährige damit also doppelt besonders. Erst kürzlich hatte sie beim Coachella als Headlinerin begeistert – etwas, das sie bereits 2025 angekündigt hatte. Auch beim Filmstreifen-Motiv ihres Kleides bewies sie Gespür für Details: Der Film "Sabrina", auf den das Outfit Bezug nimmt, teilt nicht nur den Titel mit der Sängerin selbst, sondern gilt als Ikone des Old-Hollywood-Glamours – ein Stil, den Sabrina mit ihrem Look an diesem Abend eindrucksvoll in die Gegenwart transportierte.

Wer Sabrina auf dem roten Teppich verfolgt, weiß, dass sie für Überraschungen gut ist. Zu ihrem Met-Gala-Stil sagte sie gegenüber Vogue vorab: "Mein Look ist jedes Jahr völlig anders." Ihr Debüt 2022 feierte sie in einem glitzernden, goldenen Zweiteiler von Rabanne. 2024 entschied sie sich für ein schwarzes Bustierkleid mit einem riesigen blauen Cinderella-Train von Oscar de la Renta (†82). Im vergangenen Jahr wählte sie bei der von schwarzer Schneiderkunst geprägten Gala einen nadelgestreiften Bodysuit mit Smokingjanke von Louis Vuitton. Jedes Jahr bleibt sie modisch eine echte Wundertüte.

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Getty Images Sabrina Carpenter bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York City

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Getty Images Billy Wilder und Audrey Hepburn am Set von "Sabrina", Oktober 1953

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Getty Images Sabrina Carpenter bei der Met Gala 2025 im Metropolitan Museum of Art in New York