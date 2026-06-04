Barry Keoghan knutscht mit Sabrina-Carpenter-Doppelgängerin

Barry Keoghan (33) ist offenbar wieder frisch verliebt! Der irische Schauspieler wurde am Wochenende in Barcelona dabei erwischt, wie er eine unbekannte Blondine küsste. Das zeigen Fotos, die Daily Mail vorliegen. Die Frau an seiner Seite erinnert viele Beobachter frappierend an seine Ex-Romanze Sabrina Carpenter (27) – ähnliches Erscheinungsbild, ähnlicher Stil. Die beiden schlenderten gemeinsam durch die spanischen Straßen, hielten Händchen und schmusten auf einer Bank vor einem Café. Barry schien sichtlich entspannt und konnte sich das Lächeln kaum aus dem Gesicht wischen. Wer die mysteriöse neue Frau an seiner Seite ist, ist bislang nicht bekannt.

Seine neue Begleiterin präsentierte sich in weißem Trägertop und heller Leinenhose, die Augen hinter einer schwarzen Chanel-Sonnenbrille verborgen. Barry legte ihr zärtlich den Kopf auf die Schulter und platzierte einen Kuss auf ihrer Wange. Die beiden wirkten absolut vertraut miteinander – ein gemeinsamer Spaziergang nach dem Morgenkaffee inklusive. Gerüchten zufolge trennte sich Barry im Dezember 2024 nach etwa einem Jahr Beziehung von Sabrina. Nun scheint der "Saltburn"-Star endgültig mit der Musikerin abgeschlossen zu haben.

Nach dem Liebes-Aus hatte Barry eine turbulente Zeit hinter sich. In den sozialen Medien kursierten Gerüchte, er habe Sabrina mit der TikTok-Influencerin Breckie Hill betrogen – was diese jedoch öffentlich dementierte. Barry selbst sprach im Podcast "Friends Keep Secrets" von Benny Blanco (38) offen über die Folgen. "Es gab eine Erzählung da draußen, die nicht wahr ist. Ich habe nie etwas bestätigt oder gesagt und bin einfach abgetaucht", erklärte er und beschrieb, wie er sich aus der Öffentlichkeit zurückzog. Sabrina hatte nach der Trennung den Song "Manchild" veröffentlicht, der vielfach als Reaktion auf die gescheiterte Beziehung interpretiert wurde. Privat ist Barry Vater eines Sohnes namens Brando, den er 2022 mit seiner damaligen Partnerin Alyson Kierans bekommen hat.

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Getty Images Barry Keoghan, Schauspieler

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Getty Images Sabrina Carpenter bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles

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Getty Images Barry Keoghan, Mai 2025