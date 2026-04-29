Ex Sabrina betrogen? Barry Keoghan weist Vorwürfe zurück

Barry Keoghan (33) hat sich jetzt erstmals ausführlich zu den Schlagzeilen geäußert, die ihn monatelang begleitet haben. Im Podcast "Friends Keep Secrets" von Musikproduzent Benny Blanco (38) sprach der Schauspieler nun offen über die Behauptung, er habe seine Ex-Freundin Sabrina Carpenter (26) betrogen. "Da draußen gab es eine Geschichte, über die eigentlich nie wirklich gesprochen wurde – eine Geschichte, die nicht wahr ist", erklärte Barry. Als Podcast-Gast Lil Dicky direkt nachfragt, ob es sich um den Fremdgeh-Vorwurf handle, bestätigt Barry das und macht zugleich deutlich, dass die Anschuldigungen frei erfunden seien.

Barry schildert, wie schnell sich solche Gerüchte im Netz verselbstständigen können. Er habe sich deshalb komplett von Social Media und öffentlichen Auftritten zurückgezogen, weil er sich von der falschen Erzählung regelrecht erdrückt gefühlt habe. Zuvor hatte eine Frau ein angebliches Beweisvideo veröffentlicht, das die Spekulationen weiter befeuerte, – später räumte sie jedoch selbst ein, dass die Geschichte erfunden gewesen sei. Barry habe die Gerüchte dennoch nicht weiter angeheizt. "Ich habe sie nie bestätigt oder etwas dazu gesagt. Ich bin einfach verschwunden", erklärte der Schauspieler im Podcast.

Die Trennungsgerüchte rund um Barry und Sabrina sorgten Anfang 2024 für große öffentliche Aufmerksamkeit. Der Schauspieler hatte bereits zuvor erklärt, dass ihn nach dem Liebes-Aus eine regelrechte Hasswelle traf, die seinen Alltag spürbar veränderte. "Es hat mich dazu gebracht, mich zurückzuziehen. Es hat mich wirklich dazu gebracht, in mich zu gehen, nicht zu Veranstaltungen gehen zu wollen, nicht nach draußen gehen zu wollen", gestand Barry kürzlich bei "The Morning Mash Up". Mit seinem aktuellen Statement scheint er die kursierenden Gerüchte nun jedoch endgültig hinter sich gelassen zu haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images, Getty Images Sabrina Carpenter und Barry Keoghan

Anzeige Anzeige

Getty Images Barry Keoghan, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Sabrina Carpenter bei den Brit Awards 2025 in London

Anzeige