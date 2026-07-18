TV-Star Gabrielle Scharnitzky lebt jetzt als Schamanin

Gabrielle Scharnitzky (69) hat ihr Leben einmal komplett auf den Kopf gestellt: Die frühere Intrigantin aus Serienhits wie "Verliebt in Berlin" und Sturm der Liebe lebt heute in den USA – und arbeitet dort als Schamanin. Das erzählte die Schauspielerin jetzt im Gespräch mit der Bild. Statt nur vor der Kamera in fremde Rollen zu schlüpfen, begleitet sie inzwischen echte Menschen auf ihrem spirituellen Weg. Ihr neues Kapitel spielt sich fernab deutscher Sets ab, doch Gabrielle verbindet ihre beiden Welten ganz bewusst miteinander.

Den entscheidenden Impuls für ihre spirituelle Reise erhielt Gabrielle bereits im Jahr 1992. Bei einer Begegnung im Reservat der Seneca, einem indigenen nordamerikanischen Stamm, wurde sie von Grandmother Twylah Nitsch, der Clan-Ältesten und spirituellen Führerin des Stammes, als Schamanin erkannt und gefördert. Heute verbindet sie dieses Wissen mit ihrem schauspielerischen Handwerk: "Ich verbinde Schauspiel und schamanisches Wissen und begleite Menschen dabei, Zugang zu verborgenen Ebenen ihres Wesens zu finden", erklärte sie der Bild-Zeitung. Dabei hat sie der Schauspielerei keineswegs den Rücken gekehrt – zuletzt war sie in "Call My Agent – Berlin" und In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte zu sehen, aber auch in US-Produktionen wie "Shantaram" und "Treadstone" sammelte sie internationale Erfahrungen.

Die Wurzeln für ihre spirituelle Ader liegen in einem einschneidenden Erlebnis aus ihrer Jugend. Mit 15 Jahren erlitt die gebürtige Berlinerin einen Unfall und lag vier Tage lang im Koma. "Als ich zurückkehrte, kam ich aus einem anderen Bewusstsein. Von da an begleitete mich nur eine Frage: 'Wie kann ich das leben, was ich wirklich bin?'", erzählte sie der Bild-Zeitung. Rund 30 Jahre widmete sie sich danach zunächst vor allem der Schauspielerei – doch das Spirituelle sei stets ein Teil der schauspielenden Schamanin gewesen.

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Imago Gabrielle Scharnitzky bei Filmpremiere, 2025

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Imago Gabrielle Scharnitzky beim Deutschen Schauspielpreis, Berlin, 2025

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Getty Images Gabrielle Scharnitzky, Schauspielerin