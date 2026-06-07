Trotz Quotenknick: Diese ARD-Serien sind bis 2028 verlängert

Gute Nachrichten für alle Fans der ARD-Telenovelas: Sowohl Sturm der Liebe als auch Rote Rosen werden um ein weiteres Jahr verlängert. Das hat ein Sendersprecher gegenüber DWDL.de bestätigt. Für jede der beiden Serien werden jeweils 180 neue Folgen mit einer Laufzeit von je 50 Minuten produziert. Nach aktuellem Planungsstand sollen beide Dauerbrenner damit bis ins Jahr 2028 laufen. Die Verlängerung kommt trotz sinkender Einschaltquoten im linearen Fernsehen: "Rote Rosen" erreicht auf seinem Sendeplatz um 14:10 Uhr im Ersten derzeit weniger als neun Prozent Marktanteil, auch "Sturm der Liebe" liegt erstmals im einstelligen Bereich. Ausschlaggebend für die Verlängerung war offenbar der Erfolg in der ARD-Mediathek – beide Serien zählen dort zu den stärksten Formaten.

Der WDR-Rundfunkrat, der die neuen Staffeln unlängst genehmigt hatte, erklärte dazu: "Der WDR versucht mit inhaltlichen Akzenten gegen den Trend anzugehen, ohne die Kosten zu steigern." Für die Produktionsfirmen Bavaria Fiction und Studio Hamburg Serienwerft ist die Entscheidung dennoch eine willkommene Nachricht. Peter Proske-Clayton, Produzent von "Sturm der Liebe", zeigte sich entsprechend erfreut: "Wir haben noch viel vor mit 'Sturm der Liebe' und freuen uns daher sehr über die erneute Verlängerung." Er kündigte dabei an, die Serie "kontinuierlich in allen Bereichen" weiterzuentwickeln – etwa durch eine schrittweise Verjüngung des Casts und neue Schauplätze. Derzeit sorgt in der Serie das Outing eines Nachwuchsfußballspielers für zeitgemäße Liebesgeschichten.

Bis es so weit ist, müssen sich die Fans allerdings noch etwas gedulden: Beide Serien befinden sich in wenigen Tagen in ihrer Sommerpause. Die vorerst letzten Folgen laufen am 12. Juni im Ersten, bevor die Shows für rund zehn Wochen pausieren. Erst am 24. August sollen "Sturm der Liebe" und "Rote Rosen" mit frischen Geschichten auf den Bildschirm zurückkehren. Als Lückenfüller werden bereits bekannte Filme gezeigt, mit denen sich Fans die zu überbrückende Zeit vertreiben können.

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Imago ARD-Logo auf der Digitalmesse Re:publica 2026 in Berlin

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© ARD/Ann Paur Der Fürstenhof aus "Sturm der Liebe"

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Rote Rosen, ARD ARD-Telenovela "Rote Rosen"

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