Drei Neuzugänge: Frischer Wind bei "Sturm der Liebe"

Nach der Sommerpause meldet sich Sturm der Liebe am 24. August mit frischen Folgen und gleich drei neuen Gesichtern zurück. Jaime Ferkic, Hannah Werner und Daniela Ziegler stoßen ab Ende August beziehungsweise Mitte September zum Ensemble der ARD-Telenovela und werden für ordentlich Wirbel am Fürstenhof sorgen, berichtet das Portal fernsehserien.de. Während Jaime als charmanter Sommelier Massimo Foghetti in die Geschichte einsteigt, schlüpft Hannah in die Rolle der aufgeweckten Teenagerin Frida Rudloff – und Daniela verkörpert die weltgereiste, aber einsame Mona Fischer. Erst Anfang Juni sorgte die Nachricht für Freude bei den Fans: Die ARD verlängert Sturm der Liebe trotz Quotenknicks bis mindestens 2028.

Ab Folge 4617, voraussichtlich am 27. August, ist Jaime als Südtiroler Weinkenner Massimo zu sehen. Sein Charme öffnet ihm so gut wie jede Tür – bis er erfährt, dass Alexander Saalfeld (Gregory B. Waldis, 58) sein leiblicher Vater ist. Auf dem Weg zu ihm verunglückt er schwer, fällt ins Koma, und sein Mitpatient Adam Fischer (Philip Birnstiel) nutzt die Gelegenheit, seine Identität zu stehlen. Als Massimo aufwacht und davon erfährt, will er Gerechtigkeit – verliebt sich aber prompt in Olivia (Soraya-Keltoum Bouabsa) und sehnt sich plötzlich nach echtem Familienzusammenhalt.

Hannah wiederum betritt ab Folge 4633, voraussichtlich am 18. September, als 17-jährige Frida die Bühne. Nach der Trennung ihrer Eltern hat sie den Kontakt zu Vater Yannik Rudloff (Jo Weil, 48) verloren. Jetzt aber, mit frisch erworbenem Realschulabschluss und wenig Lust auf weitere Ausbildung, zieht sie kurzerhand bei ihm ein – und stellt seine Geduld mächtig auf die Probe. Ebenfalls ab Folge 4633 ist Daniela in der Gastrolle der Mona Fischer dabei, Adams Mutter, die nach jahrzehntelangen Reisen und einer von Schicksalsschlägen geprägten Vergangenheit in Bichlheim möglicherweise endlich ihre Einsamkeit überwinden kann.

Auch abseits ihrer Figuren bringen die drei Neuzugänge viel eigene Geschichte mit. Jaime Ferkic stand schon als Kind für Produktionen wie Tatort, Das Traumschiff und "Die Welle" vor der Kamera und sagte über seine neue Aufgabe laut fernsehserien.de: "Mir bereitet es unglaublich viel Freude, jeden Tag am Set zu stehen." Hannah Werner sammelt als Nachwuchsschauspielerin gerade ihre ersten großen Serienerfahrungen und erklärte: "Das ganze Team, die schönen Drehorte und meine Rolle Frida sind mir sehr ans Herz gewachsen." Daniela Ziegler wiederum ist seit Jahrzehnten auf Bühne und Bildschirm präsent und war unter anderem in "Gegen den Wind" und "Unser Lehrer Doktor Specht" zu sehen. Über ihren fünfwöchigen Einsatz bei der Telenovela verriet sie: "Es war schön, für eine Zeit in die 'Sturm der Liebe'-Familie aufgenommen worden zu sein."

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© ARD/Ann Paur Der Fürstenhof aus "Sturm der Liebe"

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Nadine, Dietrich, Liza, Christian, Mirjam, Saša & Christin (v.l.), 9. Staffel-Cast

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IMAGO / Eventpress Gregory B. Waldis, Schauspieler

Getty Images Schauspieler Jo Weil