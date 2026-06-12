In XXL-Pause: Zwei ARD-Klassiker verabschieden sich vorerst

Für Fans von Sturm der Liebe und Rote Rosen heißt es jetzt erst einmal Abschied nehmen: Die beliebten ARD-Telenovelas laufen am 12. Juni vorerst zum letzten Mal, bevor sie in eine besonders lange Sommerpause starten. Wie das Erste gegenüber DWDL.de bestätigt hat, verschwinden die Nachmittagsklassiker für ganze zehn Wochen aus dem Programm – und damit eine Woche länger als noch im vergangenen Jahr. Neue Intrigen, Liebesdramen und Happy Ends müssen also warten, während der Sendeplatz im Ersten vorübergehend mit anderen Formaten gefüllt wird.

Im linearen Programm setzt der Sender laut Kino.de stattdessen auf Filmnachmittage: Täglich werden zwischen 14:03 Uhr und 17:00 Uhr zwei Filme hintereinander ausgestrahlt. Außerdem flimmern neben der Fußball-Weltmeisterschaft auch die Tour de France über die Bildschirme, sodass es im Ersten in diesem Sommer deutlich sportlicher wird. Die Rückkehr von "Sturm der Liebe" und "Rote Rosen" ist laut einer ARD-Sprecherin für den 24. August geplant. Ganz ohne ihre Lieblingsserien müssen die Zuschauer in dieser Zeit allerdings nicht auskommen. In der ARD Mediathek stehen zahlreiche ältere Folgen sowie exklusives Backstage-Material bereit, mit denen sich eingefleischte Fans die Wartezeit verkürzen können.

Die Sommerpause gehört für beide Produktionen längst zum festen Jahresrhythmus und soll den Schauspielern eine Auszeit vom intensiven Drehalltag ermöglichen. Für viele Fans bedeutet sie dagegen eine Unterbrechung ihrer liebgewonnenen Nachmittagsroutine. Beide Formate laufen werktäglich in der ARD und zählen seit Jahren zu den festen Größen im deutschen Fernsehen. "Sturm der Liebe" begleitet seine Fangemeinde bereits seit 2005, "Rote Rosen" startete 2006. Bis sich die beiden Serien Ende August zurückmelden, müssen sich die Fans nun also noch etwas gedulden.

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ARD/WDR/Thomas Neumeier Krista Birkner und Elias Reichert in "Sturm der Liebe"

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Rote Rosen, ARD ARD-Telenovela "Rote Rosen"

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ARD/Christof Arnold Krista Birkner am Set von "Sturm der Liebe"

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