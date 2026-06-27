Darum machte Martin Walde mit "Sturm der Liebe" Schluss

Soapfans mussten sich von einem beliebten Gesicht verabschieden: Martin Walde (38) hat die ARD-Telenovela Sturm der Liebe nach über zwei Jahren verlassen. In der "Webtalkshow - Promis, Positionen & echte Gespräche" spricht der Schauspieler jetzt offen über seinen freiwilligen Ausstieg. Die Produktion hätte den 38-Jährigen gerne dauerhaft behalten – und machte ihm das auch deutlich: "Solange du bleiben möchtest, lassen wir dich nicht enden. Wir finden Vincent ganz toll und hätten ihn gern fest", wurde ihm demnach mitgeteilt. Doch Martin traf eine andere Entscheidung.

Der Hauptgrund für seinen Abgang ist sein Familienleben. Seine Tochter lebt in Berlin, während die Dreharbeiten zu "Sturm der Liebe" ihn nach München zwangen. Dadurch war er über zwei Jahre lang nur am Wochenende für sie da. "Ich habe gemerkt, das tut weh. Das ist nicht schön", sagt er rückblickend in der Sendung. Die Produktion versuchte noch, ihn mit einem Deal zu halten: drei Wochen arbeiten, eine Woche frei. Doch auch das reichte Martin letztlich nicht aus. "Das reicht hinten und vorne nicht. Ich möchte ganz da sein", erklärt er. Daneben spielte auch ein künstlerischer Aspekt eine Rolle: "Nach so einem Jahr, eineinhalb Jahren spüre ich: Ich kann mich hier nicht weiterentwickeln." Er habe "alles gespielt, was die Rolle zu spielen hat" – und dann sei für ihn einfach Schluss.

Nun genießt Martin den gemeinsamen Alltag mit seiner Tochter in vollen Zügen. "Es ist jetzt wirklich so, dass ich einfach wieder einen Alltag mit meiner Tochter habe", schwärmt er in der Webtalkshow. Die Zeit vergeht ihm dabei wie im Flug: "Die kommt nächstes Jahr in die Schule. Es ist jetzt auch nur noch ein Jahr Kita, die Zeit rennt." Wie sehr ihm seine Tochter am Herzen liegt, machte er bereits in der Vergangenheit deutlich. Gegenüber t-online schwärmte er einmal: "Meine Tochter hat mein Leben unendlich bereichert. Ich würde fast sagen, sie hat mich noch mal mehr komplett gemacht."

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Getty Images Bei einem Fotocall zu "Sturm der Liebe" in den Bavaria Studios: Martin Walde

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Getty Images Martin Walde 2023

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Instagram / martin_walde Martin Walde mit seiner Tochter