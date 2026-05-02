Starkoch Alexander Herrmann mischt "Sturm der Liebe" auf

Starkoch Alexander Herrmann (54) tauscht die Restaurantküche gegen den TV-"Fürstenhof": In der ARD-Telenovela Sturm der Liebe übernimmt der The Taste-Juror eine besondere Gastrolle – und spielt darin niemand Geringeren als sich selbst. Wie Bavaria Film nun in einer Pressemitteilung bekannt gegeben hat, ist Alexander in einer einzelnen Folge der Nachmittagsserie zu sehen. Gedreht wurde am Set nahe München, die Ausstrahlung ist laut Produktionsfirma für Freitag, den 8. Mai, um 15.10 Uhr im Ersten geplant, zusätzlich ist die Episode vorab in der ARD-Mediathek abrufbar. Damit feiert der Fernsehkoch einen kurzen, aber prominenten Abstecher in die Welt der Telenovela.

In der Serie taucht Alexander als ehemaliger Mentor des aktuellen Küchenchefs Kilian, gespielt von Anthony Paul, im Hotel Fürstenhof auf. Eigentlich will der Gourmetprofi nur den beruflichen Erfolg seines einstigen Schützlings feiern. Doch ein Unfall wirbelt die geplante Jubelstimmung ordentlich durcheinander. Neben dem Chaos in der Küche bekommt der Starkoch noch eine zweite Mission: Er unterstützt Fanny, dargestellt von Johanna Graen, die Kilians Kochbuch fertigstellen möchte. Alexander hilft bei der Suche nach einer entscheidenden Zutat – und wird ganz nebenbei zum Amor, der zwischen Kilian und Fanny ordentlich mitmischt.

Für Alexander selbst war der Dreh ein "echtes Abenteuer". Er habe testen wollen, wie gut er sich "auf Knopfdruck in ein solches Erfolgsformat integrieren" könne. Gleichzeitig lobte der erfahrene Sternekoch das Team am Set: "Das setzt wiederum Vertrauen voraus, und genau dieses Zutrauen hat mir das gesamte 'Sturm der Liebe'-Team von Anfang an entgegengebracht und mich sehr herzlich aufgenommen." In nur zwei Tagen drehte der TV-Koch nach eigenen Angaben 13 Szenenbilder, was er als "sehr anstrengend, zugleich aber auch unglaublich erfüllend" beschreibt und betont, dass er sich jetzt vor allem auf die Ausstrahlung seines Gastspiels freut.

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ActionPress Alexander Herrmann, TV-Koch

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SAT.1/Benedikt Müller Alexander Herrmann, "The Taste"-Coach

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Joyn / Benedikt Müller / Philipp Rathmer Tim Raue, Steffen Henssler, Elif Oskan und Alexander Herrmann, Jury der 14. "The Taste"-Staffel