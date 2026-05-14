"Sturm der Liebe" & "Rote Rosen" ab Juni in Sommerpause

Die Telenovelas Sturm der Liebe und Rote Rosen gehen ab Mitte Juni in eine ausgedehnte Sommerpause. Die vorerst letzten Episoden laufen am 12. Juni im Ersten, bestätigte die ARD gegenüber DWDL. Danach heißt es Geduld haben: Ganze zehn Wochen lang fallen die Sendungen aus. Erst am 24. August sollen beide Serien mit frischen Geschichten zurückkehren. Damit wiederholt sich das Vorgehen der vergangenen Jahre – diesmal jedoch mit einer noch längeren Pause als im Vorjahr.

Als Lückenfüller setzt Das Erste erneut auf Wiederholungen älterer Fernsehfilme. Geplant sind werktags zwei 90-Minüter zwischen 14:03 Uhr und 17:00 Uhr. Schon am Montag, 15. Juni, stehen die Komödien "Zwei Männer und ein Baby" sowie "Mann gesucht, Liebe gefunden" auf dem Programm, am Dienstag folgen "Salto Vitale" und "Unter weißen Segeln – Urlaubsfahrt ins Glück". Durch die Film-Doppelpacks entfallen die derzeitigen Wiederholungen der Doku-Reihe "Elefant, Tiger & Co." auf dem 16:10-Uhr-Sendeplatz. Zusätzlich übernimmt vom 4. bis 26. Juli die Live-Übertragung der Tour de France weite Teile des ARD-Nachmittags.

Hintergrund der langen Pause und des Verzichts auf aufwendigeres Ersatzprogramm ist der Sparkurs, dem die öffentlich-rechtlichen Sender derzeit unterliegen. Wegen eben dieses Spardrucks standen "Sturm der Liebe" und "Rote Rosen" zeitweise sogar selbst auf der Kippe. Inzwischen gilt die Zukunft beider Serien aber zumindest bis 2027 als gesichert. Zuletzt sorgte vor allem "Sturm der Liebe" für Schlagzeilen, als Starkoch Alexander Herrmann (54) in einer Gastrolle in der Nachmittagsserie zu sehen war.

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ARD/Christof Arnold Krista Birkner am Set von "Sturm der Liebe"

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ARD / Thorsten Jander "Rote Rosen"-Cast

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ActionPress Alexander Herrmann, TV-Koch

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