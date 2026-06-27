Virales Video: Jada Smith mit vermeintlich rüder Geste

Ein kurzer Moment vor einem Pariser Hotel hat für große Aufregung im Netz gesorgt. Will Smith (57) und Jada Pinkett Smith (54) waren gemeinsam mit den Kindern Trey Smith (33), Willow Smith (25) und Jaden Smith (27) in die französische Hauptstadt gereist, um Letzteren bei der Men's Fashion Week zu unterstützen. Als die Familie ein Hotel verließ und zu einem Wagen ging, blieb Will stehen, um wartenden Fans Autogramme zu geben. Jada, die zuvor hinter ihm hergegangen war und seinen Arm gehalten hatte, legte kurz ihre Hand auf seinen Rücken, ging dann an ihm vorbei und lief in die entgegengesetzte Richtung davon. Als Fotografen ihren Namen riefen, drehte sie sich kurz um und lächelte. Dieses Video verbreitete sich rasend schnell im Netz – und spaltet die Fans.

Die Daily Mail berichtete, dass der Clip mit dem Kommentar geteilt wurde, Jada habe Will beim Autogrammschreiben "beiseitegeschoben" und sei "wie ein völlig Fremder" an ihm vorbeigegangen. In den Kommentarspalten entbrannte daraufhin eine heftige Diskussion. Kritische Stimmen schrieben etwa: "Ihn mitten beim Autogrammschreiben beiseitezudrängen wirkte unnötig hart" oder "Diese Beziehung ist toxisch." Andere User verteidigten Jada jedoch entschieden: "Sie hat ihn berührt, als sie vorbeiging – wie eine Geste der Anerkennung. Kein Schubsen." Und weiter: "Sie hat ihn überhaupt nicht beiseitegeschoben."

Will und Jada sind seit 1997 miteinander verheiratet, leben aber bereits seit 2016 getrennt. In einem Interview mit Hoda Kotb in der Sendung "Today" erklärte Jada dazu: "Als wir 2016 ankamen, waren wir einfach erschöpft vom Versuchen. Ich glaube, wir hingen beide noch in unserer Fantasie davon fest, was der andere sein sollte." Eine offizielle Scheidung haben die beiden bislang nicht eingereicht. Jada begründete das einst mit einem Versprechen, das sie sich selbst gegeben habe: "Ich habe mir geschworen, dass es niemals einen Grund für eine Scheidung geben wird. Wir werden durch alles hindurcharbeiten. Und dieses Versprechen konnte ich bislang nicht brechen." Zuletzt waren die beiden im Juni gemeinsam bei einem Familienessen im Nobu Malibu in Kalifornien gesichtet worden – ihr erster gemeinsamer öffentlicher Auftritt seit sechs Monaten.

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IMAGO / ABACAPRESS Will Smith und Jada Pinkett-Smith, 2019

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Getty Images Jada Pinkett-Smith und Will Smith, Juni 2026

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Getty Images Jada Pinkett-Smith, Schauspielerin