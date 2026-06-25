Seltener Auftritt: Will und Jada Smith feiern Sohn Jaden

Es war ein seltener, aber umso herzlicherer Familienauftritt: Will Smith (57) und Jada Pinkett-Smith (54) zeigten sich gemeinsam bei der Christian-Louboutin-Männershow im Rahmen der Paris Fashion Week. Mit dabei waren auch ihre Tochter Willow Smith (25) sowie Wills ältester Sohn Trey Smith (33) und Jadas Mutter Adrienne Banfield-Norris. Der Anlass war ein besonderer: Sie alle feierten Jaden Smith (27), der beim Luxuslabel die Rolle des ersten Men's Creative Directors einnahm und bei der Show seine Debütkollektion präsentierte. "Es war Familienzeit, und genau das wollen Will und Jada", verriet ein Insider dem gegenüber People.

Will und Trey präsentierten sich dabei in aufeinander abgestimmten Outfits – schwarzer Anzug und weißes T-Shirt – während Jada in einem schwarzen Rüschenrock mit Bandeautop und einem auffälligen goldenen Halsschmuck glänzte. Jaden bei einem so wichtigen Meilenstein zu unterstützen, sei "einfach Teil dessen, was sie füreinander tun", erklärte die Quelle weiter und fügte hinzu: "Will und Jada lieben sich und pflegen eine beständige Beziehung, aber was ihr hier seht, ist die volle Unterstützung für ihre Kinder. Sie sind stolz auf sie."

Will und Jada sind seit 1997 verheiratet, leben jedoch seit 2016 getrennt – ohne offiziell die Scheidung eingereicht zu haben. 2023 sprach Jada in einem Interview mit "Today" offen darüber: "Als wir 2016 ankamen, waren wir einfach erschöpft davon, es zu versuchen. Ich glaube, wir steckten beide noch in unserer Fantasie fest, wie der andere sein sollte." Gleichzeitig betonte sie, dass sie ein gegebenes Versprechen halte: "Ich habe versprochen, dass es nie einen Grund geben wird, dass wir uns scheiden lassen. Wir werden durch alles hindurcharbeiten. Und ich konnte dieses Versprechen einfach nicht brechen."

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Getty Images Trey Smith, Adrienne Banfield-Norris, Jada Pinkett Smith, Willow Smith und Will Smith bei der Christian-Louboutin-Men-Show in Paris

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Getty Images Jaden Smith bei der Launch-Feier seiner Herren-Kollektion im Christian Louboutin Store in Atlanta

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Getty Images Jada Pinkett-Smith und Will Smith, Juni 2026