Rechtsstreit mit Jada Pinkett Smith: Bilaal bittet um Gnade

Will Smiths (57) ehemaliger Freund Bilaal Salaam steckt tief in der Klemme: Der Mann, der Jada Pinkett Smith (54) einst verklagt hatte, soll ihr nun umgerechnet 27.500 Euro für ihre Anwaltskosten erstatten. Doch laut Gerichtsunterlagen, die TMZ vorliegen, ist Bilaal dazu schlicht nicht in der Lage. Er bezeichnet sich selbst als "zertifiziert obdachlos", bezieht Sozialleistungen und hat das Gericht nun darum gebeten, die Entscheidung zu überdenken. Entweder soll der Betrag deutlich reduziert oder ein Ratenzahlungsplan vereinbart werden.

Bilaal bestreitet die Schulden nicht grundsätzlich – er erkennt an, dass er Jada die Anwaltskosten schuldet. Allerdings sieht er sich aufgrund seiner finanziellen Lage außerstande, die geforderte Summe aufzubringen. Zuvor hatte er Jada verklagt, weil sie angeblich Freunde auf ihn angesetzt habe, nachdem er sich geweigert hatte, Will Smith nach der berühmten Ohrfeige gegen Comedian Chris Rock (61) bei den Oscars öffentlich beizustehen. Jada wies alle Vorwürfe des Fehlverhaltens zurück.

Der Richter am Los Angeles County Superior Court hatte Bilaals Klage wegen emotionalen Schadens abgewiesen und Jada daraufhin die Erstattung der Anwaltskosten zugesprochen – wobei er den ursprünglich von Jada beantragten Betrag von umgerechnet 42.000 Euro bereits reduziert hatte. Der Streit dreht sich also letztlich um das Nachspiel eines der meistdiskutierten Momente der jüngeren Oscargeschichte: Will hatte im März 2022 bei der Verleihung in Los Angeles Chris auf offener Bühne geohrfeigt, nachdem dieser einen Witz über Jadas Glatze gemacht hatte.

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Getty Images Jada Pinkett-Smith, Schauspielerin

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Getty Images Jada Pinkett-Smith und Will Smith, Schauspieler

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