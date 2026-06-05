Will Smith und Jada genießen Dinner mit ganzer Familie

Seltener gemeinsamer Auftritt von Will Smith (57) und Jada Pinkett Smith (54): Das Paar wurde am Dienstagabend beim Restaurant Nobu in Malibu gesichtet. Wie unter anderem das Magazin Just Jared berichtete, genoss die Familie dort gemeinsam ein rund vierstündiges Dinner. Mit von der Partie waren Wills 89-jährige Mutter Caroline, sein ältester Sohn Trey Smith (33) sowie sein jüngerer Sohn Jaden Smith (27) und weitere Verwandte.

Ankommend wurden Will und Jada zunächst getrennt voneinander fotografiert. Den Abend ließen sie dann aber gemeinsam ausklingen – gemeinsam verließen sie das Restaurant in einem schwarzen Land Rover. Modisch setzten die beiden dabei auf unterschiedliche Looks: Jada erschien in einem lässig-eleganten Outfit aus einem übergroßen schwarzen Oberteil und einem gemusterten Rock, dazu trug sie große Creolen, mehrere Halsketten sowie ein Kopftuch und eine schwarze Handtasche. Will hingegen entschied sich für einen entspannten Style mit weißem T-Shirt, grauer Jogginghose, Sneakern und einer weißen Baseballkappe.

Solche öffentlichen Auftritte der beiden gemeinsam sind in den vergangenen Jahren eher die Ausnahme geworden. Will und Jada sind seit 1997 verheiratet, leben jedoch seit einigen Jahren getrennt. Gemeinsam haben sie die Kinder Jaden und Tochter Willow – Trey stammt aus Wills früherer Beziehung mit Sheree Zampino (58). Beruflich meldet sich Will aktuell mit einem neuen Projekt zurück: Im Mai wurde bekannt, dass er in einem Film von Regisseur David Gordon Green (51) einen FBI-Agenten spielen wird.

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IMAGO / ABACAPRESS Will Smith und Jada Pinkett-Smith, 2019

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Getty Images Trey Smith, Jada Pinkett Smith, Willow Smith und Will Smith

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Getty Images Will Smith und Jada Pinkett-Smith

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