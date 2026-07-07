Liebes-Comeback: Jada Pinkett wohnt wieder bei Will Smith

Jada Pinkett-Smith (54) und ihr Ehemann Will Smith (57) sind offenbar längst wieder ein Paar unter einem Dach: Laut einem Insider-Bericht des Magazins People ist die Schauspielerin schon vor zwei Jahren wieder bei dem 57-Jährigen eingezogen. "Jada ist vor zwei Jahren wieder bei Will eingezogen. Sie sind glücklich, lieben sich und sind, wie eh und je, einander gegenüber zu gegenseitiger Unterstützung verpflichtet", wird die Quelle zitiert. Zuletzt soll das Paar auch gemeinsam den amerikanischen Unabhängigkeitstag am 4. Juli in Philadelphia verbracht haben, wo Will mit der Band The Roots auftrat – wenn auch wetterbedingt erst um 2 Uhr morgens. Jada sei dabei gewesen, "wie sie es immer ist", so der Insider.

Die Neuigkeit überrascht, denn noch 2023 hatte Jada öffentlich enthüllt, dass sie und Will seit 2016 getrennt lebten – obwohl sie weiterhin verheiratet waren. Damals erklärte sie gegenüber People, man habe "tiefe Liebe füreinander" und wolle "herausfinden, wie das für uns aussieht". Im Januar 2025 bestätigte eine weitere Quelle gegenüber dem Magazin, dass die beiden "noch zusammen" seien, jedoch "seit Jahren getrennte Wohnungen" hätten. Von getrennten Häusern ist nun offenbar keine Rede mehr.

Erst kürzlich zeigten sich Will und Jada gemeinsam mit der ganzen Familie bei der Pariser Fashion Week, wo sie ihren Sohn Jaden feierten, der für das Luxuslabel Christian Louboutin als Men's Creative Director debütierte. Neben den beiden waren auch Tochter Willow, Wills ältester Sohn Trey – den er mit seiner Ex-Frau Sheree Zampino (58) hat – sowie Jadas Mutter Adrienne Banfield-Norris vor Ort. Über den Familienausflug hieß es aus dem Umfeld des Paares gegenüber People: "Will und Jada lieben sich und pflegen absolut eine beständige Beziehung." Geheiratet hatten die beiden am 31. Dezember 1997.

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IMAGO / ABACAPRESS Will Smith und Jada Pinkett-Smith, 2019

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Getty Images Jada Pinkett-Smith beim Sundance Film Festival 2018

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Getty Images Musiker Will Smith im Juli 2025 in Frankfurt am Main