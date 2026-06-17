Nach 18 Jahren kehrt Will Smiths Sci-Fi-Hit zurück

18 Jahre nach dem Original kommt endlich die Fortsetzung: Will Smith (57) kehrt als Robert Neville in "I Am Legend 2" auf die Leinwand zurück. Und er bringt prominente Verstärkung mit – Michael B. Jordan (39) ist ebenfalls an Bord. Das bestätigte Will in einem Interview mit Revolt, in dem er auch einige Details zur Handlung verriet. Demnach knüpft die Fortsetzung an das alternative Ende des ersten Films an, in dem Roberts Figur überlebt. Die Geschichte setzt ganze 30 Jahre nach den Ereignissen des Originals ein und führt den Charakter aus New York heraus auf die Suche nach anderen Überlebenden.

Dabei wird Robert auf die Figur von Michael treffen. Ursprünglich sei ein Prequel geplant gewesen. "Akiva Goldsman meinte dann: 'Moment, was ist, wenn wir eine neue Version aus dem alternativen Ende heraus machen, in der dein Charakter noch am Leben ist und Michael B. Jordan das Oberhaupt einer neuen Siedlung ist?' Er ist nicht mein Sohn. Es gibt da eine Siedlung in Connecticut", erklärte Will gegenüber Revolt. Drehbuchautor Akiva ist damit maßgeblich an der Entwicklung der neuen Geschichte beteiligt. Ob die beiden Figuren im Film als Verbündete oder Gegenspieler aufeinandertreffen, ist bislang noch nicht bekannt.

Für Michael ist der Part in "I Am Legend 2" ein weiterer großer Meilenstein in einer Karriere, die von starken, körperlichen und emotional intensiven Rollen geprägt ist. Der Schauspieler feierte mit den "Rocky"-Spin-offs "Creed" seinen großen internationalen Durchbruch und sorgte als Erik Killmonger in Black Panther für Aufsehen. Spätestens seit seinem Oscar für "Blood & Sinners" ist er fester Bestandteil der ersten Hollywood-Garde. Will prägte mit Filmen wie Men in Black, "Independence Day" und "I, Robot" das Sci-Fi-Kino einer ganzen Generation. Bis "I Am Legend 2" tatsächlich in die Kinos kommt – ein Start vor 2028 gilt derzeit als unwahrscheinlich –, können sich Fans die Wartezeit mit dem ersten Teil vertreiben, der weiterhin bei verschiedenen Streamingdiensten verfügbar ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Will Smith, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Will Smith, Mai 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael B. Jordan mit dem Oscar als Bester Hauptdarsteller für "Sinners" bei den 98. Academy Awards in Hollywood