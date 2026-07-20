Neuer Look: Will Smith rasiert sich einen kahlen Kopf

Will Smith (57) hat in Monaco einen überraschenden neuen Look präsentiert: Der Schauspieler zeigte sich mit komplett kahlrasiertem Kopf beim E1 Series Grand Prix, einem Rennen mit vollelektrischen Booten. Wie unter anderem die Daily Mail berichtet, besitzt Will dort ein eigenes Team namens Westbrook Racing und feuerte seine Crew gut gelaunt an. Mit breitem Grinsen und einem Peace-Zeichen schlenderte er durch den Fahrerlagerbereich und ließ seinen glänzenden Glatzkopf in der Sonne strahlen. Dabei posierte er für Fotos mit dem monegassischen Fürsten Albert sowie dem Spanier Alejandro Agag, dem Gründer und Chairman von E1.

Der öffentliche Auftritt in Monaco erfolgte nur wenige Wochen nach einem viralen Clip aus Paris, der im Netz für hitzige Diskussionen sorgte. Zu sehen war, wie Jada Pinkett-Smith (54) ihrem Mann von hinten die Hand auf den Rücken legte und dann in eine andere Richtung davonging, während Will noch Autogramme für Fans schrieb. Der Clip wurde online mit dem Kommentar geteilt, Jada habe Will zur Seite gedrängt und ihn wie einen Fremden behandelt. Im Netz gingen die Meinungen weit auseinander: Während viele Fans ihr eine toxische Geste vorwarfen, verteidigten andere sie und schrieben, sie habe ihn lediglich berührt, als sie vorbeigegangen sei.

Will und Jada sind seit 1997 verheiratet und führen trotz räumlicher Trennung seit 2016 eine unkonventionelle Lebenspartnerschaft. Jada hatte das getrennte Leben im Oktober 2023 in einem Interview mit Hoda Kotb in der Sendung "Today" öffentlich gemacht. Trotz aller öffentlichen Diskussionen rund um ihre Beziehung treten Will und Jada immer wieder bei besonderen Anlässen gemeinsam mit ihren Kindern in Erscheinung, zuletzt etwa bei der Paris Fashion Week und bei einem Familienessen im Restaurant Nobu Malibu.

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Getty Images Will Smith im Paddock beim E1 Series Monaco GP, 18. Juli 2026, Monaco

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Imago Bei der E1 in Monaco: Will Smith feuert am Finaltag die Boote an

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Getty Images Jada Pinkett-Smith und Will Smith, Juni 2026