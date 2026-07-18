Will Smith soll in Jada Pinkett-Smiths Klage befragt werden

Will Smith (57) könnte schon bald in den laufenden Rechtsstreit seiner Frau Jada Pinkett-Smith (54) hineingezogen werden. Sein ehemaliger Freund Bilaal Salaam möchte den Hollywoodstar als Zeugen in einem Gerichtsverfahren befragen lassen, das sich gegen Jada richtet. Dafür schrieb Bilaal eine E-Mail an Jadas Anwältin und beantragte offiziell, Will als Teil seiner Klage zu vernehmen. Jadas Team reagierte prompt und blockte das Ansinnen ab: "Was Ihre geplante Vernehmung von Will Smith betrifft, gibt es darüber nichts zu verhandeln", hieß es in der Antwort, die TMZ vorliegt. Laut Jadas Anwaltsteam sei Will kein Teil des Rechtsstreits und habe bislang keine Vorladung erhalten.

Die besagte E-Mail war an einen Antrag angehängt, den Jada selbst bei Gericht eingereicht hatte. Darin fordert sie, dass Bilaal weitere Beweise im Fall offenlegt. Konkret wirft sie ihm vor, trotz seiner Behauptung seelischer Belastung keine medizinischen Unterlagen vorgelegt zu haben – obwohl er genau damit seine Forderung von drei Millionen Dollar begründet. In seiner Klage behauptet Bilaal, dass Jada Leute auf ihn angesetzt habe, um ihn einzuschüchtern. Der Hintergrund: Er soll sich geweigert haben, nach Wills berüchtigter Ohrfeige bei den Oscars bei der PR-Schadensbegrenzung zu helfen. Außerdem habe Jada erfahren, dass er an einem Memoir schreibe, in dem auch die Familie Smith vorkommen sollte. Jada bestritt alle Vorwürfe vehement. Ein Teil von Bilaals Klagepunkten wurde vom Richter bereits abgewiesen, der ihr zudem über 26.000 Euro an Anwaltskosten zusprach.

Will und Jada sind seit 1997 verheiratet und haben gemeinsam zwei Kinder, Jaden und Willow. Breite Aufmerksamkeit erlangte Will im März 2022, als er bei der Oscar-Verleihung auf die Bühne stieg und Moderator Chris Rock (61) eine Ohrfeige gab, nachdem dieser einen Witz über Jadas Glatze gemacht hatte. Jada leidet an Alopecia areata, einem Haarausfall, der durch eine Autoimmunreaktion ausgelöst wird. Nach dem Oscar-Eklat wurde deutlich, wie sehr öffentliche und private Ereignisse bei den Smiths ineinandergreifen. Dass nun ein früherer Vertrauter vor Gericht gegen Jada vorgeht und dabei auch Will ins Spiel bringt, rückt einmal mehr das komplizierte Beziehungsgeflecht rund um die Schauspielerin und ihren Mann in den Fokus – weit über ihre Filmkarrieren hinaus.

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IMAGO / ABACAPRESS Will Smith und Jada Pinkett-Smith, 2019

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Getty Images Jada Pinkett-Smith, Schauspielerin

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Getty Images Will Smith, Schauspieler