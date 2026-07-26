"Glück: Sebastian Fitzeks verrät sein Thriller-Erfolgsrezept

Sebastian Fitzek (54) ist eigentlich als Thriller-Autor bekannt – doch jetzt wagt er sich vor die Kamera. Der Bestsellerautor war in gleich zwei Folgen der Kultserie Gute Zeiten, schlechte Zeiten zu sehen. Dabei spielt er sich selbst. Im Rahmen der RTL-Schnellfragerunde "Ein Promi ein Joker" sprach Sebastian außerdem über sein Erfolgsrezept – und das hat weniger mit Kalkül zu tun, als man vielleicht denken würde.

Auf die Frage, wie man einen Bestseller schreibe, antwortete der 54-Jährige klar: "Man muss auf jeden Fall eine Geschichte schreiben, die man selber gerne lesen will und für die man brennt – und nicht das, von dem man glaubt, dass andere es lesen wollen." Gleichzeitig betonte er, dass Talent allein nicht ausreiche. "Ein großer Faktor ist auf jeden Fall Glück", sagte er. Man müsse mit seinem Buch auch zur richtigen Zeit die richtigen Menschen erreichen. Zu seinem GZSZ-Auftritt ist es übrigens eher durch Zufall gekommen: "Ich habe irgendwann mal zu laut gesagt, dass ich die Sendung mag", erzählte er lachend. Ursprünglich habe er nur einen Blick hinter die Kulissen werfen wollen.

Dass Sebastians Weg zum Erfolg kein leichter war, macht seine Geschichte umso bemerkenswerter. Mit seinen ersten Manuskripten blitzte er bei zahlreichen Verlagen ab: "Ich habe 15 Verlage angeschrieben, zwölf haben abgesagt und drei sich gar nicht gemeldet", berichtete er in der Runde. Inzwischen hat er weltweit mehr als 20 Millionen Bücher verkauft und füllt ausverkaufte Hallen. Im August wartet das nächste große Projekt auf ihn: Am 7. und 8. August bringt der Autor seine sogenannte Konzertlesung in die Berliner Waldbühne – eine Mischung aus Konzert, Thriller und Live-Erlebnis, mit Band, eigenem Soundtrack und interaktiven Elementen. Die Shows werden zudem parallel auf RTL+ gestreamt.

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Getty Images Sebastian Fitzek im Juni 2021

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RTL Sebastian Fitzek bei "GZSZ"

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