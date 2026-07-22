Abschied: "GZSZ"-Mörderin Maria Wedig verlässt Kolle-Kiez

Serien-Aus im Kolle-Kiez: Maria Wedig kehrt Gute Zeiten, schlechte Zeiten den Rücken und verlässt nach fast neun Jahren die beliebte RTL-Soap. In der Kultserie war die Schauspielerin als Nina Ahrens zu sehen, die durch ihre dramatische Geschichte gleich zwei Fanlieblinge auf dem Gewissen hat – und damit zur TV-Mörderin von GZSZ wurde. Nun steuert Nina auf ihr großes Finale zu: Bevor sie den Kiez verlässt, eskaliert ihr Schicksal in Berlin noch einmal komplett und sorgt für einen letzten großen Knall in der Abendserie.

Auf die GZSZ-Fans wartet ein emotionales und dramatisches Finale. Tochter Toni, gespielt von Olivia Marei, will endlich herausfinden, warum ihre Mutter Nina sich so sehr verändert hat, und macht sich selbst auf die Suche nach der Wahrheit. Dabei kommt sie einem lang gehüteten Familiengeheimnis auf die Spur: Ein Bluttest soll bestätigen, dass Nina nicht ihre leibliche Mutter ist. Am Ende zieht Nina die Konsequenzen. Sie stellt sich der Polizei, gesteht die Taten an Zoe und Carlos und übernimmt die Verantwortung für ihr Handeln. Damit kommt schließlich auch im Kiez ans Licht, was wirklich passiert ist. Für die Fans bedeutet das: Die kommenden Folgen versprechen noch einmal maximale Spannung rund um Nina, bevor sie endgültig von der Bildfläche verschwindet.

Maria ist seit Jahren ein festes Gesicht der deutschen Soap-Landschaft und hatte sich mit ihrer Rolle bei GZSZ eine treue Fangemeinde aufgebaut. Die Darstellerin verkörperte Nina als vielschichtige, verletzliche, aber auch kämpferische Frau, deren komplizierte Beziehungen zu Familie, Freunden und ihren großen Lieben im Mittelpunkt standen. Gerade diese emotionalen Verstrickungen machten ihre Figur zu einer der tragischsten Gestalten im Kolle-Kiez. Abseits der Serie gibt sich Maria in Interviews meist bodenständig und offen, berichtet über die enge Verbundenheit mit ihren Kolleginnen und Kollegen am Set und die intensive Zeit, die sie gemeinsam in langen Drehtagen verbringen. Ihre letzte Folge als Nina Ahrens läuft am 13. August (Folge 8585). Ob die Figur irgendwann noch einmal nach Berlin zurückkehrt, ist derzeit offen.

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Frederic Kern / Future Image Maria Wedig, GZSZ-Star

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RTL Maria Wedig in ihrer Rolle der Nina in GZSZ

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RTL / Rolf Baumgartner Wolfgang Baro und Maria Wedig am GZSZ-Set

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