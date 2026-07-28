"Riesengeschenk": Marc Weinmann schwärmt von GZSZ-Comeback

Marc Weinmann kehrt als Luis Ahrens zurück in die RTL-Erfolgsserie Gute Zeiten, schlechte Zeiten – und das aus einem dramatischen Grund: In der Serienfamilie Ahrens hat sich einiges ereignet, das seinen Beistand erfordert. Nina hat zwei Menschen getötet, und dazu kommt die erschütternde Enthüllung, dass sie nicht die leibliche Mutter von Toni ist. Kein Wunder also, dass Luis nicht länger tatenlos zusehen kann. Für Marc ist es nach seinem Abgang im Herbst 2024 bereits das zweite Comeback – und die Rückkehr ans Set empfindet er als etwas ganz Besonderes: "Das war ein Riesengeschenk", schwärmt er gegenüber RTL.

In seiner Gastrolle versucht Luis, der Fels in der Brandung für seine Familie zu sein – für Toni, aber auch für Nina. "Er muss gerade einfach ein bisschen das Zepter übernehmen und seiner Familie Halt geben", erklärt Marc. Besonders die Beziehung zwischen Luis und Toni steht dabei im Mittelpunkt: Obwohl die beiden nun keine leiblichen Geschwister mehr sind, ändert das nichts an ihrem engen Verhältnis. "Sie entscheiden sich ganz bewusst füreinander, was die Verbindung der beiden noch schöner macht", so der Schauspieler. Nach seinem emotionalen Besuch kehrt Luis zurück nach Kanada, wo er sein Studium fortsetzt – ein dauerhaftes Comeback ist also nicht geplant.

Auch die Stimmung am Set lässt Marc schwärmen. Gegenüber RTL beschreibt er die Rückkehr als herzliches Wiedersehen: "Das ganze Team und der Cast haben mich so herzlich empfangen. Es hat sich angefühlt, als hätte sich in den zwei Jahren eigentlich nichts verändert." Seine Kollegen bezeichnet er als seine "echte Familie" – was auch erklärt, warum ihm das Spielen mit ihnen so leichtfällt. Schon bei seinem ersten Comeback zur Hochzeit von Toni hatte Marc betont, wie herzlich das Team ihn aufgenommen hatte. Nun fügt er hinzu, dass Luis ihm nie wirklich fremd geworden sei: "Er ist immer noch sehr in meinem System. Es war wie einem alten Freund wieder zu begegnen."

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