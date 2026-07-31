Wegen Familie: GZSZ-Star Olivia Marei plagen Schuldgefühle

GZSZ-Star Olivia Marei (36) spricht so offen wie selten über die Schattenseiten ihres Erfolgs: Für ihren Traumjob als Toni Ahrens in der RTL-Soap zog die Schauspielerin gemeinsam mit ihrem Mann Johannes aus Wien nach Potsdam und genau das bereitet ihr bis heute Kopfzerbrechen. Wie sie nun in einem aktuellen Interview erzählt, arbeitet Johannes inzwischen in Teilzeit im Homeoffice und kümmert sich überwiegend um die zwei gemeinsamen Söhne. Während Olivia fast täglich am Set von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" steht, hält ihr Mann der Familie im Hintergrund den Rücken frei.

Dass ihr Mann seine eigene Karriere und persönliche Kontakte zurückstellt, lässt Olivia nicht kalt. Sie beschreibt, dass sie ihm gegenüber Schuldgefühle empfindet, weil er auf Freunde, Familie und berufliche Chancen verzichten muss. Besonders deutlich wird die gesellschaftliche Erwartungshaltung an einem alltäglichen Beispiel: Obwohl Johannes die Kinder täglich zur Kita bringt und abholt, wird bei organisatorischen Fragen meist zuerst sie angerufen. Bereuen möchte die Schauspielerin ihre Entscheidung trotzdem nicht. "Es ist einfach ein Traumjob. Ich bin unglaublich glücklich und dankbar, dass ich diese Chance bekommen habe", betonte sie beim "GZSZ-Bargeflüster" auf RTL.

Privat leben Olivia und Johannes damit ein Familienmodell, in dem klassische Rollenbilder bewusst auf den Kopf gestellt sind. Während die Serienmama lange Drehtage und unregelmäßige Arbeitszeiten wuppt, sorgt ihr Mann daheim für Stabilität und Alltag mit beiden Kindern. Olivia macht keinen Hehl daraus, wie sehr sie seine Unterstützung schätzt und betont, wie wichtig ihr gemeinsame Entscheidungen sind. Für die Familie steht dabei offenbar im Vordergrund, ihren gemeinsamen Weg zu finden, auch wenn das bedeutet, vertraute Strukturen aufzugeben und sich immer wieder neu zu organisieren. GZSZ-Fans kennen Olivia als taffe TV-Polizistin, privat scheint sie vor allem eines zu sein: eine Partnerin und Mutter, die sich den emotionalen Seiten ihres Erfolgs ganz bewusst stellt.

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Getty Images Olivia Marei im Juni 2021 in Berlin

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Frederic Kern / Future Image Olivia Marei beim 30. GZSZ-Jubiläum

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RTL / Anna Riedel Toni, gespielt von Olivia Marei, bei GZSZ