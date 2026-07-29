Neuzugang: Stephan Schill verstärkt GZSZ als Immobilienmogul

Bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten gibt es frischen Wind: Stephan Schill stößt ab sofort zum Ensemble der Kultserie. Der 61-Jährige schlüpft in die Rolle des Immobilienmoguls Richard Kaltenbach – einem Geschäftsmann aus Marbella, der mit jeder Menge Charisma, aber auch mit Hinterlist in den Berliner Kiez einzieht. Gegenüber RTL kündigt Stephan bereits an, was die Fans erwartet: "Freut euch darauf, wie Richard mit viel Charme und Charisma, aber auch mit Hintertriebenheit seine Spielchen treibt und rätselt mit, wann man ihm glauben kann und wann nicht."

Richards Geschichte beginnt mit einem handfesten Konflikt: Weil die Gerner Group seine spanische Bank übernommen hat, reist er nach Berlin, um eine Krediterweiterung zu beantragen. Dabei stößt er ausgerechnet bei seinen eigenen Stiefkindern auf eine Mauer – Matilda und Julian, gespielt von Anna-Katharina Fecher (37) und Onno Buß, sitzen in der Geschäftsführung und verweigern ihm die finanzielle Unterstützung. "Das habt ihr mit mir nicht umsonst getan. Dafür werdet ihr jetzt bezahlen", macht Stephan im Interview deutlich, was das für seinen Charakter bedeutet. Gleichzeitig lernt Richard die GZSZ-Ikone Katrin Flemming, gespielt von Ulrike Frank (57), kennen – eine Begegnung, die auf Gegenseitigkeit beruht. Ob Richard wirklich so berechnend ist, wie alle denken, oder ob er auch eine weichere Seite hat, bleibt zunächst offen. Ab Folge 8.578 – am 4. August bei RTL und bereits eine Woche vorher auf RTL+ – können Fans die Geschichte selbst verfolgen.

Für Stephan ist der Einzug in den Kolle-Kiez eine Art Rückkehr: Vor rund acht oder neun Jahren war er bereits in einer kleinen Episodenrolle bei GZSZ zu sehen, damals noch gemeinsam mit Clemens Löhr (58) und Wolfgang Bahro (65) vor der Kamera. Heute dreht sich das Blatt – Clemens führt nun Regie und stand diesmal hinter der Kamera. "Das war ein tolles Wiedersehen", erzählt Stephan gegenüber RTL. Abseits von GZSZ hat der erfahrene Schauspieler bereits in zahlreichen bekannten deutschen Produktionen mitgewirkt, darunter Rote Rosen, Verbotene Liebe und die RTL-Serie "Freundinnen – Jetzt erst recht". Erst kürzlich kehrte zudem noch ein weiterer GZSZ-Star ans Set zurück.

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RTL / Anna Riedel Stephan Schill, Neuzugang bei GZSZ

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RTL / Rolf Baumgartner Richard Kaltenbach (Stephan Schill), Julian (Onno Buß) und Matilda (Anna-Katharina Fecher) bei GZSZ

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RTL / Rolf Baumgartner Ulrike Frank (Katrin Flemming) und Stephan Schill (Richard Kaltenbach) beim Dreh von GZSZ