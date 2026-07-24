Blonder Bob: Maria Wedig sieht nach "GZSZ"-Aus verändert aus

Nach neun Jahren bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten startet Maria Wedig (42) in einen neuen Lebensabschnitt – und der beginnt mit einem frischen Look. Die Schauspielerin, die in der RTL-Soap als Nina Ahrens zum festen Ensemble gehörte, hat sich auf Instagram von einer ganz neuen Seite gezeigt. Statt ihrer gewohnten braun-rötlichen Lockenmähne trägt sie nun einen beinahe schulterlangen Long Bob in kühlem Aschblond mit dunklem Ansatz. Dazu: locker gestylte Beach Waves und lässige Curtain Bangs. Zu den Bildern – auf denen auch weiße Hortensien und das weite Meer zu sehen sind – schrieb sie: "Ein Sommer in weiß. Zwischen Hortensien und Meeresluft."

Der Post löste bei Fans und Kollegen gleichermaßen Begeisterung aus. Ihre Serienkollegin Olivia Marei (36) kommentierte schlicht mit einem vielfachen "Wooooooooowwwwwww", und auch Juliette Greco (45), bekannt aus der Konkurrenz-Soap Alles was zählt, schwärmte: "Du zauberhafte Frau." Ein Fan fasste es so zusammen: "Mit jeder Haarfarbe eine bezaubernde, schöne Frau." Gleichzeitig nutzten viele Nutzer den Post, um ihrer Trauer über Marias Abgang Ausdruck zu verleihen: "Schade, dass du nicht mehr dabei sein wirst bei GZSZ", schrieb eine Userin.

Marias Figur Nina Ahrens hatte in der Soap zuletzt eine dramatische Wandlung vollzogen – von der fürsorglichen Mutter zur zweifachen Mörderin. Bis zum 13. August können Fans die Figur noch auf dem Bildschirm verfolgen, dann endet Ninas "GZSZ"-Geschichte vorerst. Seit 2017 gehörte Maria zum Stammensemble der Serie. 2023 legte sie eine Babypause für ihre zweite Schwangerschaft ein und wurde Mutter eines Sohnes. Im Herbst 2024 kehrte sie zunächst noch einmal ans Set zurück, ehe nun der endgültige Abschied folgt. Ob Nina irgendwann in den Kolle-Kiez zurückkehrt, ist noch offen.

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Instagram / mariawedig Maria Wedig, Schauspielerin

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RTL Maria Wedig in ihrer Rolle der Nina in GZSZ

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Frederic Kern / Future Image Maria Wedig, GZSZ-Star