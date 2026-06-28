Diese "Robin Hood"-Szene brachte Hugh Jackman ans Limit

Hugh Jackman (57) ist derzeit in seiner neuen Rolle als Robin Hood auf der Kinoleinwand zu sehen – und der Dreh des Films "The Death of Robin Hood" hatte es offenbar ganz schön in sich. Gegenüber dem Magazin People verriet der Schauspieler, dass eine bestimmte Kampfszene das Schwierigste sei, das er je vor der Kamera gemacht habe. In der Sequenz kämpft er mit seinem Kollegen Elijah Ungvary – nachts, in eisiger Kälte und vollständig mit Schlamm bedeckt. An seiner Seite im Film spielen außerdem Jodie Comer (33) und Bill Skarsgård (35). Regie führte Michael Sarnoski.

Was die Szene so besonders macht, ist laut Hugh nicht nur die körperliche Belastung, sondern auch die emotionale und beinahe ungewohnt intime Atmosphäre. "Wenn ihr einen anderen Film gesehen hättet, hätten wir wie Liebende ausgesehen", scherzt er über die enge Körperlichkeit des langen Takes. Regisseur Sarnoski soll das sogar ausdrücklich gutgeheißen haben. In einer besonders drastischen Einstellung landet Hughs Figur einen vernichtenden Schlag – und legt danach den Kopf auf die Brust seines Gegners. "Das war das Schwerste, was ich je gemacht habe", betonte der Schauspieler noch einmal. Und selbst ein Jahr nach dem Dreh habe er noch mit den Nachwirkungen zu kämpfen: "Ich bekomme immer noch Schlamm aus Stellen heraus, ein Jahr später", erzählt er.

In "The Death of Robin Hood" wird der berühmte Volksheld völlig neu interpretiert: als gebrochener, fehlbarer Mensch, der nach einem Leben voller Gewalt mit seiner Vergangenheit hadert. Optisch unterstreicht das Hughs markanter neuer Look – lange graue Haare und ein grauer Bart. Gegenüber dem Magazin Entertainment Weekly erklärte er seine Begeisterung für diese Version der Figur: "Was ich an Mikes Vision von Robin Hood so sehr liebe, ist, dass das Drehbuch Macht verkörpert und untersucht, wie Macht für Gutes oder Schlechtes eingesetzt werden kann. Robin Hood ist in unserer Geschichte ein echter Mensch. Mit all den Narben, dem Schmerz, dem Bedauern und, ja, der Liebe." Hugh ist zweifacher Vater und seit einigen Jahren von seiner langjährigen Frau Deborra-Lee Furness (70) getrennt.

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Getty Images Hugh Jackman bei der Premiere von "Song Sung Blue" im Zoo Palast in Berlin

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Getty Images Hugh Jackman bei der Weltpremiere von A24s "The Death Of Robin Hood" im AMC Lincoln Square 13 in New York City

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Getty Images Hugh Jackman bei der UK-Premiere von "Song Sung Blue" in London